Sonorama Ibiza presenta su cartel definitivo, sin Iván Ferreiro pero con Rufus T. Firefly

El festival Sonorama Goes to Ibiza ha anunciado su cartel y el horario de las actuaciones de los conciertos, que se extenderán desde este jueves hasta el sábado. La novedad de última hora ha sido la caída del cartel de una de las estrellas anunciadas, el gallego Iván Ferreiro, que no podrá asistir por “motivos personales” según ha informado la organización. Su lugar lo ocupará la banda Rufus T. Firefly.

Sí se mantienen los otros nombres anunciados: Miss Cafeina -en formato acústico-, Dani Fernández, Rulo y La Contrabanda, Nena Daconte -en formato acústico-, Delafé y las Flores Azules o Veintiuno, entre muchos otros. Los conciertos se celebrarán en el espacio Venice Bay (Concept Hotel Group) y en el Auditorio Caló de S'Oli. También se podrán disfrutar de actividades paralelas, como exposiciones, podcasts en directo, charlas, etc. El viernes, en el escenario Venice Bay, los horarios son los siguientes: Morning Drivers (18 horas), Delafé y las Flores Azules (19.15), Dani Fernández (20.30), Rufus T. Firefly (21.45) y Belako (23 horas). En el auditorio Caló de s’Oli la música empezará con Cachorros (19 horas), un artista sorpresa a las 20.15, Sexy Zebras (21.30) y Eme DJ (22.45 horas). El sábado en el escenario Venice Bay empezará Niña Polaca a las 18 horas, Nena Daconte (19.30), Miss Caffeína (20.30), Rulo y Contrabanda (21.45) y Morgan (23 horas). En Caló de s’Oli, Hoonine actuará a las 14 horas, seguidos de Sienna (15.30), Luis Brea (16.30), Ízaro (18.30), Tu Otra Bonita (19.30), Veintiuno (20.45) y terminará la noche con We Are Not Djs.