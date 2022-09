El festival de arte de acción Territori llega a su final este fin de semana con un variado programa de actividades que le llevarán cada día a puntos distintos de la isla para culminar el domingo en el casco histórico de Vila.

El que vuelve este fin de semana es el festival de música Back to School, que cumple diez años y lo celebra con dos jornadas de conciertos en Sant Jordi, viernes y sábado a partir de las 18 horas. Habrá más música, con un concierto de la Banda Ciutat d'Eivissa, el estreno de L'Illa á escena de Formentera con el Trio Borea, o el solidario del Half Blood Trio en Puig d'en Valls. Todos ellos el sábado.

La danza está enfocada también este fin de semana al público familiar, con el espectáculo 'Ehuna' de Teatro Paraíso, dentro de la Temporada de Dansa del Consell, el viernes.

También desembarcan en las Pitiüses dos actividades que tienen que ver con la lengua y la literatura en catalán, el festival Literanit, y la presentación de Eivissa Bits.

Este fin de semana comienzan además las actividades del programa ambiental Viu la Posidònia de Vila, con kayac, snorkel, paddle surf, observaciones astronómicas...

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

Festival Territori

Exposición y proyecciones ‘A vista de pájaro’, una mirada al vídeo performance de América Central, de Pancho López (México), 20.30 horas en Can Ventosa.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

Música

Festival Back To School. Primera Jornada. Con Poison Ivy (Ibiza), Joan Barbé Group (Ibiza), Mad Rovers (Gijón) y Sonic Trash (Bilbao) + Betterman dj. Desde las 18 horas en la plaza de Sant Jordi.

Querencia. Flamenco. Noches musicales del Ibiza Club de Campo. 21.30 y 23.30 horas.

Festival Territori

Performance ‘¡Muchas gracias, pero no!’, de Priscila Rezende (Brasil). 12 horas en Platges de Comte.

Danza

‘Ehuna’, de Teatro Paraíso. De 1 a 5 años. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. 17 horas en el Auditorio de Cas Serres. Entradas 8 € anticipada en eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos para varios espectáculos.

Infantil

Cuentacuentos socioeducativos de Vila. ‘Quan les nenes volen alt’, de Raquel Díaz Reguera. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Viu la Posidònia

Kayac en familia a la posidonia de ses Figueretes con Anfibios Ibiza. Familias con niños a partir de 8 años. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 11 a 13 horas en la playa de ses Figueretes.

Literatura

Literanit 2022: Lectura de Rondalles de Formentera de Joan Castelló Guasch, a cargo de Neus Costa, Esteve Portas, Andreu Ferrer, Maria Teresa Ferrer y Paquita Juan. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Música

Festival Back To School. Segunda Jornada. Con Badak (Ibiza), Mindo f Storm (Ibiza), The Electric Alley (Cádiz) y The Riff Truckers (Gernika) + Alex Forada dj. Desde las 18 horas en la plaza de Sant Jordi.

Banda Ciutat d’Eivissa. Obras de Hugens, Kondö, Schwarz, Bulla y Benny Goodman. Dirige: Miquel Àngel Aguiló. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Trío Borea. ‘Alte Liebe’, música de cámara. Ciclo ‘L’Illa á escena’ de Formentera. 20 horas en la Sala de Cultura (cine). Entrada 7€. Precio reducido: 50% de descuento.

Half Blood Trio. Con Samuel Pérez, Aarón Puente y Andreas Fernández + artistas invitados. 20 horas en el Centro Cultural de Puig d’en Valls. Entrada 10 € a beneficio de Cáritas.

Simple Rock. Versiones de rock. Noches musicales del Ibiza Club de Campo. 21.30 y 23.30 horas.

Festival Territori

Performance ‘Historiasdecafé’, de Pancho López (México). 10.30 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Performance 'Roots and masks', de Shahar Dor. 12 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Performance 'FOAD. Fuck and die', de Peter Rosvik (Suecia/Finlandia). 17 horas en el Baluard de Santa Llúcia de Dalt Vila.

Performance 'Site specific', de Siberius de Ura (España). 18.30 horas en el Centro de Interpretación de sa Capelleta.

Performance 'Suit.Case', de Shahar Dor (Israel). 20.30 horas en El Hangar. Entrada 10 € anticipada, 20 € en taquilla.

Teatro

‘El ascensor’, a cargo de Teatro Attípico. 19.30 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entrada: 5 €.

‘Balada de la garsa vella’, de Bernat Joan i Marí, a cargo de la compañía Pedro Cañestro. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli. Entrada libre.

Fiestas de Sant Mateu

20 horas: Fiesta Guateque con el Dj Pilot. Música de los 60 y 70. Restaurante Ses Casetes.

Literatura

Literanit 2022: 'Illes i Literatura 2022'. ‘Els homes i les dones de les rondalles mallorquines i eivissenques’. A cargo de Magdalena Gelabert. 19.30 horas en Can Ventosa.

Excursión

Marcha Nórdica Sant Josep. Salida del aparcamiento del cementerio de Sant Josep a las 17 horas. Dificultad baja.

Viu la Posidònia

Inmersiones fotográficas. Campeonato de limpieza de playas World Clean Up Day. Actividad gratuita. Inscripciones Scuba Ibiza: 971192884 o info@scubaibiza.com. De 15 a 18 horas en Marina Botafoc.

Kayac y snorkel tour en Talamanca con Kayac Ibiza. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 10 a 13 horas en la playa de Talamanca.

Surf de remo con SUP Ibiza. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. A partir de 12 años. De 17 a 19.30 horas en la playa de Talamanca.

Observación astronómica. 'Sobre gegants de mar i cel'. Con Teresa Marí. Plazas limitadas. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. S'Illa Grossa de 21.30 a 22.30 h.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

Festival Territori

Performance ‘Site specific’, de Sarah Misselbrook (Uk/España)). 12.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Joan.

Performance 'Dead Weight', de Peter Rosvik (Suecia/Finlandia). 17 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Performance participativo 'Asfixia', de Marc Montijano (España). 18 horas en Vara de Rey.

Performance participativo 'Se nota, se siente, el beige es incluyente', de Miss Beige (España). 19 horas en Vara de Rey, la Marina y Dalt Vila.

'Neonymus'. Concierto de cierre de Territori. 20.30 horas en el baluarte de Sant Pere de Dalt Vila.

Fiestas de Sant Mateu

9 horas: XIV Carrera popular 10 Km Pla de Sant Mateu.

18.30 horas: Fiesta para los mayores. Misa, ball pagès y convite en el centro social.

21.30 horas: Teatro, 'Èpoques', a cargo del Grup de Teatre Es Molí. Centro social.

Lengua

Eivissa Bits: Illes i Literatura 2022. Presentación del proyecto, proyección de un documental exhibición de ball y cant pagès, proyección de un videoclip y actuación de la rapera Tesa. Organiza Plataforma per la Llengua. Desde las 18 horas en Can Ventosa.

Viu la Posidònia

Kayac en familia a la posidonia de ses Figueretes con Anfibios Ibiza. Familias con niños a partir de 8 años. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 11 a 13 horas en la playa de ses Figueretes.

EXPOSICIONES

George Ten Kate: ‘La belleza del caos’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 30 de septiembre.

Josefina Torres: ‘Llaurant l’eteri’, pinturas. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Hasta el 14 de octubre.

‘Dibuixos i pintures del quiosc de n’Anselmo’: De Robert P. Hawkins. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De lunes a viernes 11 a 14 y de 16 a 21.30 horas. Hasta el 23 de septiembre

Irina Zadek. ‘El arte de vivir’, fotografías. De lunes a sábado de 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Domingos festivos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 24 de septiembre.

AMAE contra el cáncer. Muestra colectiva de una veintena de artistas de AMAE a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama de AECC. Club Náutico Ibiza. Hasta el 30 de septiembre.

Julio Bauzá. Collages. Can Tixedó Art Café de Forada. Inauguración 9 de septiembre a las 20 horas. Hasta el 5 de octubre.

Marga Guasch. 'Matèrica', pinturas. Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Inauguración viernes 9 de septiembre a las 20 horas. Lunes a sábados de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 8 de octubre.

Antonia Torres Tur. ‘En construcción’, pinturas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza). Inauguración domingo 4 de septiembre de 19 a 21 horas. Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Hasta el 29 de octubre.

Pep Monerris ‘Bagaix’: ‘Carteles de discotecas de los años 80-90 y cuadros de temática electrónica’. Hotel OD Talamanca. Hasta finales de mes.

Jesús de Miguel. 'Retratos'. Estudi Tur Costa, Jesús. Exposición abierta cada jueves de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de septiembre.

Eva Beresin. ‘Prácticas diarias de pecados capitales y otros disparates’, de Eva Beresin. En La Nave de ses Salines. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas hasta el 28 de octubre.

Angela Glajcar. Esculturas. Espacio Micus de Jesús. Inauguración 9 de julio de 19 a 22 horas. Abierto domingos de 11 a 14 o cita telefónica: 971191923. Hasta octubre.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola. Cada mañana de martes a domingo, de 10 a 14 horas. Miércoles y domingo de 17 a 21 horas. Hasta el 29 de septiembre.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.

Sant Rafel: Mostra artesanal. Productos de la tierra y artesanía de Ibiza. Jueves de 19.30 a 22.30 junto al Centro Social. Hasta el 8 de septiembre.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 09.30 a 15 horas.

Formentera: