La cantante de Ibiza Mery Myles: «En el trap a las mujeres no se les da el mismo crédito que a los hombres»

Entre los nombres destacados del cartel de la undécima edición del Festival Sub-Urbà, que se celebra hoy y mañana a las 20 horas en la plaza de Sant Jordi, figura el de Mery Myles, una joven promesa de la música urbana. Detrás de este nombre artístico se esconde Maria Sansano Escandell, una ibicenca de 23 años que aspira a convertirse algún día en uno de los «referentes femeninos del trap». «En España hay mujeres que se dedican a este género musical, pero no se les da el mismo crédito que a los hombres», lamenta esta cantante, que vive a caballo entre Ibiza y Barcelona, la ciudad que ha escogido para empezar a labrarse una carrera musical en solitario.

Mery Myles actuará en el festival organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep mañana a partir de las 21 horas. El repertorio que ha preparado para la ocasión incluye algunos de los temas de su primer álbum, ‘Elements’. Lo lanzó en 2020 y engloba varios estilos, desde el hip hop al jazz pasando por el pop experimental y las baladas con piano. Como explica la propia artista, compositora de todas sus canciones, ‘Elements’ recopila toda la música que ha hecho desde los catorce años hasta los 21.

Además, Mery Myles interpretará en Sant Jordi tres temas inéditos y los seis singles que ha publicado en los dos últimos años, en los que ya tira definitivamente por un estilo que mezcla trap, hip hop y pop. El público de Sub-Urbà podrá escuchar ‘Tipsy horny high’, que la vocalista sacó el pasado miércoles y cuyo videoclip lanzará hoy, y también ‘Watch a movie’, que con más de 100.000 reproducciones en YouTube es su mayor éxito. Fue gracias a la buena acogida que tuvo este sencillo que le salió la oportunidad de empezar a trabajar con el productor Bexnil, con el que sacó su primer tema en castellano, ‘No raris’. Con él sigue trabajando, además de con Harysafu, productor de su última canción.

El de este sábado será el segundo concierto en Ibiza de Maria Sansano como Mery Myles. A la cantante actuar en el Festival Sub-Urbà le hace especial ilusión porque le permite mostrar en su isla todo lo que ha aprendido desde que la dejó ara probar suerte primero en Londres y luego en Barcelona. La vocalista promete en este espectáculo exhibir todos sus registros vocales, además de incluir «una parte acústica con la guitarra y el piano».

El público que la conoce de sus tiempos de rockera podrá apreciar que su estilo ha cambiado mucho, pero que sigue manteniendo la esencia de cuando cantaba al piano con los Skyts. Sus primeros pinitos en la música los hizo con este grupo de rock ibicenco, al que se unió como cantante y teclista con tan solo quince años. Reconoce la artista que al principio sus componentes, entre los que se encontraba uno de sus hermanos, no estaban convencidos de ficharla hasta que le escucharon interpretar un tema de AC/DC.

Cantante y teclista de Skyts

El idilio con la música a Maria Sansano le viene de bien lejos aunque no tiene antecedentes familiares más allá de «la buena educación musical» que le han proporcionado sus padres. Su formación en este campo comenzó con apenas seis años cuando le apuntaron a clases de piano en la academia La Clave de Sol, en Vila. Luego continuó en el Patronato Municipal de Música de Ibiza, donde formó parte del coro infantil y aprendió a tocar el oboe.

Con ocho años Sansano ya componía piezas de piano y a esa edad también descubrió que lo de cantar era lo suyo cuando uno de sus abuelos le puso un micrófono delante y le animó a hacerlo en una boda.

En el grupo Skyts estuvo de los quince a los 18 años, etapa en la que ya comenzó a soñar con una carrera en solitario y se buscó un nombre artístico, que es un homenaje a Myles Kennedy, una de sus «mayores inspiraciones a nivel vocal» junto a Jessie J. Otro de sus referentes es Lady Gaga y, «a nivel de sonido y producción musical, Black Eyed Peas».

Cuando llegó a su mayoría de edad, Sansano todavía no tenía muy claro por donde tirar su carrera musical y decidió mudarse a Londres para seguir formándose y de paso perfeccionar su inglés. Se preparó las pruebas para entrar en el conservatorio profesional Guildhall School of Music and Drama, pero se quedó a las puertas. Decepcionada y «bloqueada» decidió intentarlo en Barcelona, llegó allí «con 48 canciones escritas». Consiguió que el sello Artspace Barcelona le financiara su primer álbum y luego empezó a sacar sencillos, entre ellos, ‘Watch a movie’, que fue muy bien recibido por el público y que dio un impulso a su carrera. Su primer concierto como Mery Myles fue en marzo de este año en Barcelona, en la sala Razzmatazz, «uno de los sueños que tenía» desde que se fue a vivir a la Ciudad Condal.

Aunque el camino para posicionarse en la industria musical «es complicado», Mery Myles tiene claro que va a darlo todo para lograr hacerse un hueco en la escena del trap.