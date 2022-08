Si eres un apasionado de la música de los 80 y de los 90 y tu cuerpo no para de moverse cuando escuchas los éxitos del rock y del pop de esa época, ‘Children of the 80’s’, en Hard Rock Hotel, es tu fiesta. Esta tarde, los mejores hits de la época más brillante de la música sonarán en esta fiesta, en esta ocasión junto a 2 Unlimited. La entrada es gratis para residentes antes de las 21 horas enseñando el DNI en la puerta.