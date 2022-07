La feria de Ibiza CAN: «El arte del ahora» en la palma de la mano

A falta de pequeños detalles, todo está listo en el Recinto Ferial de Ibiza para el estreno esta tarde (por ayer) de la primera edición de CAN, Contemporary Art Now. «El montaje comenzó el pasado viernes, 8 de julio, y todo ha ido rodado. Es la primera vez que monto algo y que puedo estar tan relajado a cinco horas de la inauguración», confiesa el impulsor de esta feria de arte, Sergio Sancho. Sin duda, le ha sido de gran ayuda la experiencia acumulada como promotor de la UVNT Art Fair (Urvanity), en Madrid, que ya lleva seis años en marcha.

Lo único que lamenta el fundador de CAN es no haber podido contar con profesionales locales para el montaje de la feria. «Todo viene construido de la península. Mi intención inicial era hacer todo de kilómetro cero y generar trabajo en la isla, pero ha sido muy complicado encontrar proveedores en temporada», comenta antes de explicar cómo nació CAN.

La chispa saltó en la inauguración de la exposición de Rafa Macarrón en la Nave de ses Salines en verano del año pasado. Sancho, amigo del artista madrileño, se fijó en el perfil de los coleccionistas de arte que visitaban la muestra y pensó que en Ibiza podía haber «capacidad para hacer un proyecto» como el de CAN. Justo después, a través de un amigo que tiene en común con Marc Rahola, fundador de OD Group, recibió la propuesta de llevar UVNT Art Fair a Ibiza. En octubre se reunió con el empresario ibicenco, que le ofreció su apoyo para llevar a cabo la iniciativa.

Tras este encuentro, Sancho tuvo claro que en la isla quería presentar «un proyecto nuevo». «CAN está uno o dos escalones por encima de Urvanity. En la feria de Madrid trabajamos más con artistas emergentes y los que presentamos aquí son más de media carrera. Además, los creadores y las galerías de CAN tienen más proyección internacional», resalta.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Sancho pensó en el crítico y divulgador Sasha Bogojev. Quería que ejerciera de comisario de la feria. Le costó poco convencerle para que se uniera al proyecto. Es él el que se ha encargado de seleccionar las 36 galerías de Europa, América y Asia que forman parte de esta primera edición y de dar una cohesión a la feria, convirtiendo la visita a CAN, como resalta Sancho, «en una experiencia muy museística».

«Lo que mostramos aquí es el now, el arte del ahora, las últimas tendencias», recalca el promotor cultural, que ejerce de guía para Diario de Ibiza por esta especie de ARCO en miniatura en el que se ha convertido el Recinto Ferial.

Tras cruzar la entrada, habilitada como zona de esparcimiento con cafetería, el visitante se encuentra con Nanzuka, de Tokyo, una de las galerías más importantes que se dan cita en CAN. En los algo más de 60 metros cuadrados con los que cuenta en la feria, exhibe obra de seis artistas, entre ellos dos españoles, Julio Anaya y Javi Calleja. La obra más cara de esta feria, que ronda «los 100.000 euros», es precisamente de este malagueño que triunfa en Asia.

De los 1.500 a los 100.000euros

El arte más económico que se puede encontrar en la feria está en torno a los 1.500 euros. «El precio medio que se puede pagar por un obra en CAN es de 10.000 euros, lo que en el mercado del arte no es nada desorbitado», asegura Sancho. Entre la nómina de creadores que presenta Nanzuca en Ibiza, está el japonés Keiichi Tanaami, de 86 años, el artista de más edad de la feria.

A pocos metros de Nanzuca está Veta, un proyecto de Fer Francés, que actualmente es la mayor galería de Madrid. Acude a la feria de arte ibicenca con obra de cuatro creadores, entre ellos, el español Juan de Morenilla, un artista de 30 años con una carrera muy prometedora.

Prácticamente el 90% de lo que se expone en CAN entra dentro de lo que se conoce como «nueva figuración». «Posiblemente es la primera vez en el mundo que se concentran en un mismo espacio tantas galerías de una corriente similar», señala Sancho.

El arte figurativo impera, pero también hay espacio para creadores abstractos, como la joven barcelonesa Marría Pratts, que muestra su trabajo en el espacio de Ruttkowski, una galería fundada en 2010 con sede en Colonia, Düsseldorf y París.

En CAN predomina la pintura, aunque también se puede encontrar escultura, por ejemplo, en la Galería Alegría, de Barcelona, donde se exhibe, una pieza escultórica de piedra de 400 kilos de Stefan Rinck.

La fotografía está presente en Contemporary Art Now de la mano de la barcelonesa Polígrafa Obra Gràfica, que muestra creaciones del inglés Miles Aldridge.

No todo son cuadros y esculturas en CAN. Vilebrequin, una marca de lujo francesa especializada en trajes de baño, ofrece a los visitantes la posibilidad de comprar bañadores con diseños exclusivos de los artistas John M. Armleder, Kenny Scharf y Sylvie Fleury. Además, hay un espacio en la feria para Ibiza Art Guide y OD Hotels.

Sancho comenta que la acogida de CAN entre las galerías ha sido «buenísima» y cree que parte de su éxito se lo debe al hecho de que el nombre de Ibiza tira mucho. Como ya dijo el pasado martes en la presentación de la iniciativa en el Consell, la isla «es el mejor sitio para una feria de verano».

De esa opinión es Stefan Lundgren, al frente junto a su pareja, Parnilla, de Lundgren Gallery, con sede en Palma. «Nos gusta mucho estar aquí rodeados de otras galerías tan buenas», señala antes de mostrar el proyecto instalativo del joven estadounidense Jacolby Satterwhite, que trabaja con varias disciplinas como el vídeo, la performance, la animación 3D, el dibujo y el grabado.

Encantado de participar en CAN está también Zeid El Amine, el fundador de Août, una galería libanesa de Beirut que nació hace tan solo un año. «Estar aquí es una aventura y un reto excitante. Espero que CAN sea el comienzo del viaje de Août Gallery por todo el mundo», comenta. Junto a él está una de las creadoras que representa, la coreana Minyoung Kim. Como ella, han viajado a Ibiza para asistir al estreno de CAN medio centenar de artistas de los cerca de 150 que participan en esta primera edición.

La organización de CAN, según detalla Sancho, ha invitado también al evento a «50 coleccionistas de todo el mundo». Para ellos, los galeristas y los artistas, se han preparado actividades paralelas durante los cinco días que dura la feria, con el fin de que puedan conocer proyectos culturales y creadores que trabajan en la isla. «Aquí venimos a sumar, a ser parte activa de lo que se cuece en Ibiza. CAN quiere ser un agitador cultural más en la isla», concluye su fundador.