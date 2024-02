Félix Bolaños ha sido el principal objetivo de los ataques del PP durante la primera sesión de control al Gobierno de 2024. En plena negociación de la ley de amnistía, los conservadores han dirigido media decena de preguntas contra el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes por negociar con Junts cuando el expresident de la Generalitat está siendo investigado por terrorismo. En varias ocasiones, Bolaños ha cuestionado a los dirigentes conservadores por qué mantuvieron entonces contactos con los posconvergentes para intentar sacar adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo: "¿Qué ocurre, que estos partidos que hoy son terroristas en el verano no lo eran o es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes?".

"Hace unos días, decía el presidente del Gobierno que lo que había hecho el independentismo en Cataluña no había sido terrorismo. Y yo le pregunto, si aquello no era terrorismo, ¿a qué viene el empeño de su Gobierno a incluir el terrorismo en la ley de amnistía?", le ha interrogado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Y las acusaciones no han quedado ahí. Además, ha criticado que el Ejecutivo "pretende amnistiar a los que bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos, a quienes atacaron e hirieron a 80 policías, a quienes intentaron atentar contra el Rey en julio de 2020".

Tras escuchar los reproches de Tellado, repetidos por casi todos los diputados del PP que han intervenido, Bolaños les ha recordado que el propio Feijóo ha admitido que hubo contactos informales con dirigentes de Junts para intentar alcanzar un acuerdo para su investidura. "Usted afirma, con toda rotundidad, que hubo terrorismo. ¿Me puede decir por qué después de las elecciones del 23 de julio ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para conseguir la investidura del señor Feijóo?", le ha preguntado.

Líneas rojas y banalización

Bolaños también ha lamentado que el PP "banalice" el terrorismo, lo que le ha valido la respuesta de Tellado de que el Gobierno lo "blanquea" al negociar con EH Bildu. Sin embargo, el ministro de Justicia se ha mantenido firme alegando que lo que ocurrió en Cataluña en 2019 "fue grave", pero "no fue un fenómeno terrorista". "Ustedes lo saben y se avergonzarán de relacionar el 'procés' independentista y el terrorismo", ha sentenciado.

Los ataques a Bolaños también han llegado de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha criticado al Gobierno por pintar "sus líneas rojas [en la negociación con Junts] con tinta invisible, como invisibles son sus principios". "Toda la acción de este gobierno está orientada a amnistía a unos cientos de personas mientras condenan a 48 millones de españoles", le ha espetado.