El Parlamento de Cataluña ha acordado este jueves citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a sus ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, en la comisión de investigación sobre la infiltración policial en movimientos sociales de Cataluña.

Así lo ha decidido la comisión de investigación sobre la infiltración de policías de los cuerpos del Estado en movimientos, sociales, políticos y populares, con los votos favorables de ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem, según ha informado el Parlament en un comunicado.

Dicha comisión, presidida por la diputada de la CUP Mar Ampurdanès, ha aprobado un plan de trabajo que incluye 66 comparecencias, entre las que destacan los mencionados miembros del Gobierno español, así como el Fiscal General del Estado, Álvaro García, y su predecesora, Dolores Delgado.

A la lista de comparecencias acordadas se suman, entre otros, los testimonios de delegados y exdelegados del Gobierno de Cataluña y la Comunidad Valenciana, altos cargos de la Policía Nacional y directores y exdirectores del Centro Nacional de Inteligencia, además del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, el director general de Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, y activistas afectados.

Como expertos en la materia, la comisión ha decidido citar a organizaciones como Amnistía Internacional, abogados especializados en derechos humanos y periodistas del semanario La Directa, quienes destaparon las infiltraciones de cuatro agentes en organizaciones y movimientos sociales en Barcelona, Girona y Valencia.

El PSC-Units ha sido la única formación presente en votar en contra de la hoja de trabajo, ya que el diputado de Vox no ha asistido a la sesión, mientras que Ciudadanos y el PPC no han llegado a designar a ningún representante en esta comisión, que prevé reunirse cada jueves que no coincida con un pleno y que espera culminar sus trabajos antes de las próximas vacaciones de agosto.