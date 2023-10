Daría juego para un gag del programa de humor político 'Polònia', de TV-3: el Consell de la República, que lidera el 'expresident' Carles Puigdemont, podría decidir pedir a los partidos que bloqueen la investidura de Pedro Sánchez. Si es así, sería Puigdemont quien, con el vestido del Consell, debería telefonearse a sí mismo, negociador y líder moral de Junts, para pedirle que abandone el diálogo. A lo cual, él mismo se respondería, previsiblemente, que muchas gracias por la propuesta, pero que una cosa es el Consell y otra Junts, y que el partido opina que debe seguir intentando el acuerdo. Juegos aparte, este martes lo que sí da inicio es una consulta a las bases del Consell para que decidan si debe promoverse esta ingobernabilidad española.

"¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?", indica la pregunta que deberán responder los afiliados, que son ahora mismo son 103 mil (solo votan los que están al corriente de pago, unos 80 mil, según fuentes del Consell). Se trata de una iniciativa individual, de un asociado, que logró el mínimo de avales (algo más de mil) para poder someter la pregunta a votación.

Resultado sin efectos

La votación es telemática y se puede llevar a cabo durante una semana. Si vence el 'sí', las consecuencias serán más simbólicas que reales. No habrá ningún partido, incluido Junts, que se sienta obligado a dejar de negociar con el PSOE. Lo único que puede generar este eventual resultado es una cierta presión interna en el partido del propio Puigdemont por parte de los partidarios de o bien repetir las elecciones generales o bien poner unas condiciones mucho más exigentes a Sánchez. Pero fuentes de la dirección del Consell han confirmado que no, que la votación -que no ha promovido Puigdemont ni su núcleo de seguidores de la dirección del Consell- no tiene ningún efecto concreto.

Tensión interna

La situación interna del Consell es tensa. Un grupo de integrantes de la llamada Asamblea de Representantes (un grupo interno de 130 personas creado a modo de Parlamento interno en contraposición a la dirección de Puigdemont) emitió un comunicado muy crítico acusando al equipo de Puigdemont y en concreto al eurodiputado Toni Comín, vicepresidente, de llevar a cabo una gestión autoritaria y poco democrática. Puigdemont respondió cerrando filas con Comín. Y esta votación sobre la investidura revela, también, la existencia de un grupo interno muy crítico incluso con la posición negociadora que ha adoptado Puigdemont. De hecho, Comín ha emprendido una reforma interna de este Consell para dejar sin poder efectivo a la Asamblea interna y así reconducir las discrepancias internas y poder gestionar este organismo con cohesión.