El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha confirmado en una comparecencia en Madrid que hay un acuerdo cerrado en Elche para gobernar junto al PP. El alto dirigente de la formación ha aprovechado dicho acuerdo, que se habría cerrado este mismo lunes, para hacer un llamamiento al PP para sellar pactos en los restantes municipios, más de un centenar, en los que sus votos son necesarios para evitar gobiernos de izquierdas. Garriga ha dicho que negociarán "donde haga falta y hasta donde haga falta" pero dejando claro que no aceptarán "chantajes" ni "presiones", asegura EP.

Elche no ha sido el único ejemplo que ha puesto Garriga sobre la mesa porque también se ha referido al caso de Guadalajara, que también se ha cerrado, al tiempo que animaba a los populares a seguir el mismo camino en el resto de municipios donde se habla de acuerdos (hay un total de 135). Este anuncio se produce al mismo tiempo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado un acuerdo para que Vox entre en el gobierno de la Generalitat Valenciana por los antecedentes de violencia machista del candidato de esta formación, Carlos Flores, quien fue condenado por agresión a su pareja. A pesar de ello, Garriga cree que en muchos otros municipios las conversaciones van "por buen camino" y, aunque ha evitado valorar la actitud del Partido Popular, ha reconocido que es una buena señal que permanezcan sentados en las mesas de negociación.

Negociaciones para un acuerdo

En Elche, las negociaciones para llegar a un acuerdo comenzaron hace ocho días y desde el primer momento ambos candidatos al Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz y Aurora Rodil, por PP y Vox, destacaron la buena sintonía en materias como fiscalidad y autónomos. A esta hora, ni el PP ni Vox en Elche han confirmado un acuerdo que en Madrid no solo dan por cerrado sino que quieren que sirva como palanca para desatascar otras negociaciones. Como ha publicado el diario, Vox ha puesto límites a un aumento de sueldo a los concejales, mientras que el PP pretende dar al PSOE, que tiene doce concejales, seis libres disposiciones y dos medias. El PSOE no ha dicho nada sobre este asunto y cómo se las repartirían. Tampoco se sabe nada sobre las áreas que el PP entregará a Vox dentro del pacto. Es posible que entre el martes y el miércoles se confirmen todos los pormenores.

A cinco días para que el nuevo ayuntamiento de Elche se constituya hay muchas preguntas en el aire, como por ejemplo el reparto de áreas o cuáles serán de nueva creación habida cuenta que Vox pretende impulsar una de familia. Este lunes el movimiento en el Ayuntamiento ha sido muy importante con el desembarco de futuros asesores del PP que se han entrevistado con los del PSOE para llevar a cabo el traspaso de poderes. En cualquier caso, estos movimientos se han realizado sin levantar ruido.

Responsabilidad

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Garriga ha insistido en que su formación afronta "con responsabilidad" y "mano tendida" esta "semana crucial" en la que se constituirán los ayuntamientos surgidos de las elecciones del pasado 28 de mayo.

Garriga se ha mostrado convencido de que habrá acuerdos en la mayoría de esos 135 municipios en los que el PSOE u otras fuerzas localistas fueron las más votadas, pero la suma de PP y Vox alcanzaría la mayoría absoluta, ya que "no se pueden truncar las esperanzas" de los españoles que apostaron por un cambio de políticas en esos lugares.

"Nuestra disposición es total y absoluta siempre que se respete a los votantes de Vox", ha dicho, remarcando que el partido no está interesado en los "sillones" sino en un verdadero cambio de políticas.

Mensaje al PP

El dirigente de Vox ha subrayado que este es el mensaje que debe tener claro el PP. "De nada sirve una vicealcaldía o una concejalía si no es para cambiar de verdad las políticas", ha reiterado, admitiendo que se están produciendo "chantajes" y "presiones" porque "muchos" están "nerviosos" ante esta determinación de Vox.

"Pero no vamos a bajar la cabeza en ninguna circunstancia, lo que está poniendo Vox en cada mesa de negociación no son otras cosas que cualquier votante del PP suscribiría con todas las letras", ha aseverado, haciendo hincapié en que lo "fundamental" es pactar "programas".

Según ha revelado, los puntos que Vox exige para la negociación versan sobre presión fiscal, educación, seguridad o "acabar con el despilfarro". "Son medidas concretas para mejorar la vida de los españoles y provocar un cambio de 180 grados", ha explicado con la "mano tendida" al PP para hacer posible estos cambios.

En este punto, ha insistido en apuntar que la responsabilidad en caso de no llegar a acuerdos sería de los 'populares'. "Confiemos en que no haya ni un gobierno de izquierdas en aquellos sitios donde los electores han permitido evitarlo. Por nosotros no quedará, sin ninguna duda", ha insistido.

"Sin temblar el pulso"

La misma actitud mantienen en las comunidades autónomas, convencidos de que los acuerdos serán posibles "en la mayoría, sino todos", de los puntos donde la suma es necesaria. En cualquier caso, desde el partido insisten en que no les temblará el pulso en reivindicar sus condiciones, llegando incluso a la repetición electoral si es necesaria.

En ese caso, explican desde Vox, la formación se dedicará a explicar con todo detalle cuáles han sido sus peticiones que el PP se ha negado a aceptar y en señalar la responsabilidad de los 'populares' en la falta de acuerdo.

Vox insiste en que la prioridad es desbancar al socialismo y Pedro Sánchez de todo poder institucional porque "ha destrozado España" y es necesario "lanzar a la papelera de la historia" sus "nefastos" años de gobierno.

El 23J, provocar el cambio

Por ello, ha asegurado que el partido estará "satisfecho" con el resultado electoral siempre que pueda favorecer "el cambio que merece España y los españoles". "Ese es el compromiso y para eso salimos a ganar", ha dicho sobre las elecciones generales del 23 de julio.

Garriga ha insistido en que Vox va a trabajar las próximas semanas para hacer posible esa "alternativa" que cree que los ciudadanos "han demandado" después de votar en las elecciones autonómicas y municipales. "Frente a Pedro Sánchez hay una alternativa, Vox, que lidera Santiago Abascal", ha reivindicado sugiriendo que el PP renunció a este cambio de políticas en los gobiernos de Mariano Rajoy.

En la misma línea ha reaccionado a 'Sumar'. "Ese conglomerado de izquierda nos da igual cómo se llame, nos preocupa mucho lo que ataca", ha resumido insistiendo en que se pueden agrupar bajo "diferentes siglas o colores" pero "tienen claros objetivos" y eso es lo que preocupa a Vox.