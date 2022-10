González hace frente común con Sánchez ante el bloqueo del CGPJ

Después de que se hayan roto esta semana, una vez más, las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya negado a negociar "con este PSOE", el acto del 40º aniversario de la victoria del 82 en Sevilla se convirtió en un cierre de filas del socialismo en torno al actual presidente, Pedro Sánchez, y su gestión por tratar de sacar del bloqueo al poder judicial, atorado desde hace cuatro años. Y ha sido precisamente Felipe González, el expresidente del Gobierno, algunas veces voz crítica con su propio partido y otras, reivindicado por la derecha como hombre de Estado, quien ha dado el espaldarazo al líder del Ejecutivo en este tema.

"Si a alguien no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla. Es fácil de entender, primero la cumples y después propones que se cambie. Pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa, eso no sirve para estabilizar la democracia ni mejorar la convivencia", dijo ante un auditorio de 4.000 personas en el Palacio de Congresos de Sevilla.

En su intervención posterior, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió el guante y devolvió el envite a Feijóo: "La Constitución se debe cumplir de pe a pa; se esté en el Gobierno o en la oposición". El también secretario general del PSOE criticó que haya partidos que incumplan "sin pudor" el texto constitucional deteriorando con ello la democracia y convivencia. "Eso es la derrota de la moderación y el triunfo del extremismo", añadió.

Un partido con rivales, pero no enemigos

Por contra, los dos líderes contrapusieron esa actitud a la respuesta del PSOE en los últimos 40 años de historia. «Somos un partido que tiene rivales políticos pero nunca enemigos políticos» y que cumple las leyes «a rajatabla», sostuvo Pedro Sánchez, para defender que los socialistas siempre anteponen el interés del Estado al propio tanto si están en el gobierno como si están en la oposición.

El presidente del Gobierno aseguró que el PSOE es "un partido libre de cualquier grupo de presión por muy poderoso que éste sea. A estos poderes, que tienen atrapados a otros partidos, les decimos que somos autónomos y solo defenderemos a la mayoría social de España, nunca a minorías privilegiadas".

Pedro Sánchez jalonó su discurso con reiterados agradecimientos a Felipe González por haber hecho de España un país "más justo y más decente", con una mayor igualdad de oportunidades, más moderno y cohesionado y, a la postre, un país europeo capaz de romper el aislamiento al que estaba sometido.

Felipe González, por su parte, homenajeó a quien fuera su tándem en aquellos años 80, Alfonso Guerra, que no acudió al acto por no haber sido invitado inicialmente. "Trato de buscar y lamento no conseguirlo a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace. Quiero tener en esta mano a Alfonso Guerra". El mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero, de viaje en Brasil para apoyar a Lula da Silva, se pudo escuchar en vídeo, aunque no fue el único ausente a un acto en el que los militantes socialistas fueron los que pusieron el entusiasmo.