Alcaldes y vicealcaldes de Ciudadanos reunidos en Paracuellos del Jarama este viernes para analizar la situación del partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2023 han acordado reclamar una asamblea extraordinaria a principios de septiembre para consultar a las bases sobre la directiva actual del partido y su gestión.

La cita contó con una treintena de cargos públicos de la formación procedentes de autonomías como Extremadura, Castilla y León, Valencia, Cantabria o Madrid, con la presencia de la secretaria general Marina Bravo, y fruto de la misma ha salido un documento de conclusiones con propuestas de cara a la próxima cita electoral, que califican de "vital" para la formación ya que "de ellas depende el futuro del partido".

"El partido tiene que poner todo de su parte para que obtengamos un buen resultado", se señala en el documento al que tuvo acceso Europa Press, en el que además se pide "supeditar la refundación" a los comicios municipales con el objetivo de "no hacer cambios drásticos a última hora que pueda afectar a los municipios ni enarbolar banderas que puedan generar controversia".

Entre las propuestas, han subrayado que se ha solicitado la realización de una asamblea general extraordinaria para primeros de septiembre "para que la bases puedan expresar la aprobación o desaprobación de la directiva actual y su gestión, saliendo así reforzados y con un liderazgo fuerte".

Al hilo, en el documento se subraya una "clara" falta de acción institucional y se reclama que la coordinación se delegue en la Secretaría de Organización "para agilizar la toma de decisiones". "Cuando los municipios tenemos temas que se dirigen hacia arriba, se quedan esperando mucho tiempo sin que nadie nos ayude. El partido debe ponerse al servicio de nuestros cargos electos, se echa en falta su presencia en los ayuntamientos, muchos no se han visitado nunca en estos tres años", se alega al respecto.

Previamente al cónclave de septiembre, reclaman una nueva reunión de alcaldes y vicealcaldes para valorar cómo se avanza en el trabajo y otra cita más para ver qué la estrategia a seguir en cada uno de los municipios y comprobar "qué funciona" y "copiar" o "mejorar" ideas "entre todos".

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora del Equipo para la Refundación de Ciudadanos (Cs), Begoña Villacís, ha asegurado que su formación se encuentra inmersa en un "rearme ideológico" para pelear por "el espacio del centro" y abordar cuestiones "necesarias para España y que otros partidos han renunciado a hacer" y así "combatir el oportunismo".

Autocrítica y apuesta por el municipalismo

En sus conclusiones, además, se habla de "autocrítica" y se admite que "la apuesta por el municipalismo no ha existido", además de reclamar una descentralización que pase por la libertad de programas y listas, con nuevos rostros que atraigan a los ciudadanos y que no se predetermine el sistema de pactos y se reconstruya el partido desde abajo.

"Se necesita autonomía para elegir en los pactos y no estar cerrados a un solo partido. Se pueden marcar líneas rojas como por ejemplo no gobernar con los extremos, pero confiar en los municipios para que encuentren las mejores opciones para gobernar", argumentan los cargos de Cs, que defienden que ha quedado demostrado estos años "que con tres o cuatro concejales se gobiernan ayuntamientos grandes, sabiendo aprovechar la situación de enemistad entre PP y PSOE".

En esta línea, en el documento se recalca la necesidad de apostar por el municipalismo y "capitalizar el trabajo realizado durante años". "Necesitamos gente experta que nos ayude a la hora de comunicar a la sociedad todo lo que hacemos y que otros no se aprovechen de ello. Lo que no se vende, no se hace. Y para eso, además, necesitamos apoyo económico para darnos visibilidad ante los vecinos desde ya, pues los rivales ya están en campaña y nos estamos quedando atrás", argumentan.

Al hilo, reclaman una mejora en la comunicación interna y, en este sentido, critican que se hayan enterado de que se va a celebrar una refundación del partido "por las redes sociales" o que se hable desde "determinadas instituciones de situaciones en municipios sin consultar con los representantes del partido en esos lugares y sin conocer la realidad que puede ser diferente". Así, recalcan que es "imprescindible" que la comunicación "fluya de forma interna y sea más ágil".

También reclaman para los cargos municipales "confianza y libertad" para poder trabajar con seguridad en beneficio de los vecinos y, en esta línea, advierten que "no valen políticas comunes a todos", abogando así por programas y listas propios. "Esta descentralización es la única forma de llegar a funcionar correctamente en los municipios", destacan.

En cuanto a los concejales que están en la oposición, han recordado que necesitan del apoyo del partido para prestar la ayuda que sea precisa. "Se realiza un trabajo impresionante invirtiendo tiempo libre para tratar de mejorar la vida de los vecinos y un día, llegar a la alcaldía y poder resolver sus problemas directamente", dicen.

Por todo ello, hacen hincapié en la necesidad de reconstruir el partido "desde abajo", es decir, que "la base es el municipalismo, que es al final donde se consiguen los votos". "Es imprescindible un cambio de personas que vuelvan a ilusionar a los ciudadanos como ocurrió en el pasado. Otros partidos han conseguido en pocas semanas cambiar de cromos y darle la vuelta a su mayor crisis y salir fortalecidos con unas buenas previsiones de futuro", han indicado.

Por último, se aboga por poner en valor el trabajo realizado en los municipios pequeños. "Hacen una gran labor sin tener medios a su alcance y son fundamentales para tejer esa gran red naranja y tener una base sobre la que crecer", ha zanjado.