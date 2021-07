El director de la recién creada Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este jueves que este nuevo departamento, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que encabeza Marta Rivera de la Cruz, no es "un chiringuito" como acusa con "virulencia la izquierda", de quien ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada "lo que tiene que ver con el español".

En una intervención en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Cantó se ha mostrado "ilusionado" y agradecido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por ponerle al frente de esta nueva oficina creada para que se ayude a coordinar "el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo".

"No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño", ha subrayado.

Así, ha señalado que el español "puede ayudar a Madrid a que siga siendo el motor económico de España" mientras otras regiones como la Comunidad Valenciana está "arrinconando el español empobreciendo a los ciudadanos".

"Está bien que Ayuso haga lo contrario. Otros países hacen de la enseñanza de la lengua un gran motor económico y queremos potenciar cosas que tienen que ver con la cultura o con proyectos audiovisuales", ha detallado.

Ayuso dice que el CIS es menos útil

Después, Ayuso ha manifestado que no valora las encuestas del CIS porque no cree en él, sugiriendo que este organismo presidido por José Félix Tezanos "es menos útil en estos momentos" que la Oficina del Español. "Si va a ser un organismo dirigido por políticos a lo mejor va siendo hora de darle carpetazo. Tanto que se ofenden con la Oficina del Español, a lo mejor el CIS es menos útil en estos momentos", ha declarado ante los periodistas, tras inaugurar la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial.

En este contexto, Ayuso ha defendido que la Oficina del Español no es un "chiringuito" porque no lo ha creado expresamente para su recién nombrado director, Toni Cantó, y se ha mostrado sorprendida de que se mire "con tanta lupa". "Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él pero yo en todas mis intervenciones hace dos años estoy anunciando que quiero crear un proyecto como esté. Lo hice en el inicio del curso universitario hace dos años, en el debate de investidura, en los distintos programas (electorales)... en todas mis intervenciones", ha sostenido.

Ayuso ha subrayado que si ella crea "un puesto en un organismo político para un político" no ve "descabellado" que lo encabece "un político que además pertenece al mundo de la cultura".

A la dirigente madrileña le sorprende que se mire "con tanta lupa", director a director, toda la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no se haga con el resto de las comunidades autónomas o con el propio Gobierno de España.

Carga contra Sánchez

En este sentido, ha puesto el foco en que este jueves se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha batido el récord en cargos de confianza con 764 asesores, superando el máximo histórico" de su propio Gobierno y suponiendo "un incremento del 27% en cargos".

Además, ha incidido en que actualmente el 90% de los ministerios están ocupados por socialistas y ha recordado que son 23 los ministerios. "Creo y quisiera que se mirara con la misma lupa todos los nombramientos que se hacen en todas las administraciones, empezando por los amigos del presidente, los compañeros de clase del presidente y todos los nombramientos que se están haciendo en otras comunidades", ha declarado.

Ayuso ha incidido en que a veces percibe "que la diana se está poniendo porque se trata del español porque si fuera para otras prácticas probablemente no tendría tanto interés". Para la dirigente regional, "en un momento en el que se atacando y se está ocultando el papel del español como idioma creo que interesante que la capital del país estudie como seguir difundiendo y promoviendo esta lengua".

Complementario al Instituto Cervantes

La 'popular' ha sostenido que las funciones del Instituto Cervantes "son complementarias" a las que pueden desarrollar desde las comunidades autónomas que tienen competencias en universidades, cultura, turismo y, sobre todo, en las aulas.

"Hoy la capital del español en el mundo en la producción audiovisual está en los Estados Unidos, siendo una industria de gran peso. Es la lengua más extendida a través de la música y no tiene el epicentro en su propia capital. Además, las universidades españolas y en concreto la de Madrid van a recibir cada vez más y mejores estudiantes de todos los rincones del mundo pero especialmente de los lugares con los que tenemos lazos de hermanamiento", ha manifestado.