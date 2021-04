La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado este domingo que, a su parecer, el proyecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "está acabado". "El 'sanchismo' y el comunismo han abandonado también al socialismo", ha declarado.

En un mitin de campaña en Alcorcón, la 'popular' ha manifestado que ese proyecto "empezó a acabarse hace mucho tiempo, empezó a desgastarse hace largos meses, cuando la gente se dio cuenta de que el proyecto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es una farsa".

"La cuenta atrás se ha activado en estas elecciones, porque los madrileños, todos los ciudadanos que trabajamos y vivimos en Madrid, tenemos una oportunidad única de decirles que se ha acabado, que hasta aquí hemos llegado con todos vosotros", ha recalcado.

Ayuso cree que pensaban que Madrid era "un juego de niños" pero la región "frenará su plan", el que lleva "mucho tiempo enfrentando a los españoles, a las comunidades autónomas, ensalzando sentimientos guerracivilistas". Es por ello que considera que "hablan constantemente del pasado" y buscan "dividir también por ahí".

"Es un proyecto que para perpetuar en La Moncloa ha estado pactando con el entorno político de ETA, que ha estado pactando con los independentistas que han fabricado una maquinaria corrupta al servicio de unos pocos en Cataluña para expulsar a los ciudadanos españoles que no querían vivir de otra manera y que han sobre todo expulsado a la empresa, al autónomo, a los jóvenes. Esos son los que están ahora mismo formando parte del plan de Pedro Sánchez, que ya le digo que se ha acabado", ha insistido.

Para la presidenta de la Comunidad, "cuando uno se abraza al comunismo para gobernar, para perpetuarse a toda costa, se olvida de los niños, del futuro de los jóvenes, se olvida dar respuesta para el empleo, se olvida del bienestar de las personas que dices representar y se te olvida pensar en el futuro del mejor país del mundo para vivir".

Gobierna bajo "la hipocresía"

Así, ha vuelto a repetir que, a su juicio, para "oponerse hoy a Pedro Sánchez no hace falta ser de derechas, sino ser sensato". Ayuso cree que en La Moncloa lo que hay es "una forma de gobernar bajo la hipocresía".

En este punto, ha censurado que critiquen "el elitismo" cuando es precisamente el "elitismo" el que ha permitido que "alumnos excelentes, que personas excelentes, puedan operar un corazón, puedan aterrizar un avión, puedan llegar a la luna". "Confunden el elitismo, al que tanto aspiran para vivir de una manera determinada con la hipocresía", ha lanzado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado además la hipocresía de "hablarle a las personas más necesitadas y luego tener esas facturas de miles de euros de La Moncloa para pagar jamón de Jabugo y champán" así como que "se niegue a los alumnos españoles, en zonas como Cataluña, la libertad de ser escolarizados en su idioma, en su derecho constitucional o en acabar con la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus familias" y luego ser "el modelo que eligen para sus hijos".

"¿Es o no es elitismo mal entendido, es decir, hipocresía, que el presidente del Gobierno en la peor crisis sanitaria de la historia el verano pasado estuviera tres semanas de vacaciones y yo solo tres días y tener que aguantar como sus medios, que le siguen, me criticaban porque me había parado en un bar de carretera a tomar una cerveza muy fresquita y muy buena?", ha cuestionado.

Además, ha denunciado la "hipocresía" también de decir que apuestan por la Sanidad pública pero cuando se construye "el mejor hospital de pandemias del mundo" lo boicotean "con pacientes dentro" o de cerrar la Comunidad pero cuando llega un puente "irse todos de vacaciones".

Ayuso ha considerado también "hipocresía" venir ahora a "arroparse la bandera del progresismo y de los derechos cuando los Estados Unidos están diciendo "ojo cómo estáis tratando la prensa en España y a la libertad de expresión".

También ha criticado, "la falta de transparencia" a manos de "un presidente que no va los parlamentos, que no se somete las entrevistas que no da la cara y que solo va de vez en cuando a los mítines para arremeter contra una administración inferior como es la Comunidad de Madrid". "Eso sí que es hipocresía, eso sí que es tiranía y eso es lo que se va a acabar", ha recalcado.

La presidenta ha hecho hincapié en que quedan "diez días muy complicados dónde van a querer constantemente" llevarles a hablar de lo que "no pasa" para que no se hable de lo que "sí pasa".

"Nos quieren cambiar el modelo de sociedad, nos quieren llevar a modelos que se están aplicando en otras regiones donde están mucho peor y en otros países donde tantas personas huyen en patera, en barco o en avión de sus políticas de la miseria, de la regresión, de la pobreza", ha lanzado. Por ello, Ayuso ha instado a que el 4 de mayo se elija entre dos modelos: "la Caracas chavista o Madrid, o Venezuela o España, o comunismo o libertad".

Mitin en zona confinada

Además, Isabel Díaz Ayuso ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebre un mitin en una zona básica de salud confinada en el municipio de Getafe.

Al tomar la palabra, al inicio de su mitin de campaña en Alcorcón, la dirigente regional ha lamentado que personas se hayan quedado fuera de su acto, celebrado en la Finca La Alquería, pero ha recalcado que ellos sí cumplen "las normas" y "los protocolos Covid".

"No nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal como ha demostrado el presidente del Gobierno que no ha tenido otro lugar mejor que elegir para hacer hoy su mitin contra la Comunidad que en una zona confinada de la misma", ha lanzado la 'popular'.

Previamente, en su intervención, el vicesecretario Territorial del PP de Madrid y consejero de Vivienda de la Comunidad, David Pérez, también ha denunciado la celebración de ese mitin. "Los vecinos de Getafe no pueden ir allí a ver a sus padres, a hacer la compra, a ir con sus hijos a un parque pero el señor Pedro Sánchez sí puede a una zona confinada de Getafe porque él cree que está por encima de todo. Es la mentalidad del PSOE", ha censurado.

Intento de "torpedear"

Por su parte, fuentes socialistas han trasladado a Europa Press que la instalación tiene su domicilio en una zona no confinada, en la Avenida Juan de Borbón y que está en pleno funcionamiento, con actividades de escuelas y clubs deportivos de cualquier zona de Getafe y de la Comunidad de Madrid. Sus actividades deportivas están celebrándose "con toda normalidad" y, además, aseguran que tenían autorización por parte del Ayuntamiento de Getafe.

En declaraciones a los periodistas tras el acto, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha indicado que esto se trata de un "intento del PP de torpedear las iniciativas socialistas cuando no les va bien la campaña".

"Lo digo alto y claro: esta instalación no está confinada y se está desarrollando su actividad con absoluta normalidad. Cualquier madrileño de fuera del municipio puede venir a estas instalaciones", ha aseverado.