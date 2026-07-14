Los restaurantes Monkey Ibiza y Bambino Ibiza te llevan de la ‘dolce vita’ italiana al cabaret más esperado del verano

La bahía de Sant Antoni de Portmany vuelve a ser este verano uno de los puntos más atractivos para quienes buscan comer bien, disfrutar del mar y alargar la jornada con buena música y ambiente. En este entorno se encuentran Monkey Ibiza y Bambino Ibiza, dos espacios del Grupo Monkey Ibiza que comparten vistas privilegiadas, una propuesta gastronómica cuidada y una forma de entender el verano muy ligada al ritmo de la isla.

Directo de Italia a Ibiza

Bambino Ibiza es la nueva apuesta del grupo. El restaurante llega con una propuesta italiana sencilla, reconocible y pensada para compartir. Su carta se elabora con productos importados directamente desde Italia y reúne platos que encajan tanto en una comida tranquila como en una cena de verano frente al mar.

La terraza con vistas al mar de Bambino Ibiza. | BAMBINO IBIZA

Entre sus opciones destacan los antipasti, la pasta fresca elaborada a diario y recetas como el fettuccine al tartufo o los espaguetis con almejas. La experiencia se completa con detalles como el tiramisú preparado al momento en la mesa, una de las señas de identidad de esta nueva dirección gastronómica. Bambino Ibiza traslada a Sant Antoni el espíritu de la dolce vita con una cocina basada en el producto y en el placer de sentarse a disfrutar.

Vuelve Cabaret Sauvage

Monkey Ibiza mantiene su papel como uno de los espacios más completos de la bahía. Su propuesta combina restaurante, coctelería, terrazas, piscina, camas balinesas y una programación nocturna que gana protagonismo durante la temporada. Es un lugar pensado para empezar el día junto al mar, tomar un cóctel al atardecer o cerrar la noche con una cena y espectáculo.

Tartar de ternera con mayonesa y alcaparras fritas, una de las propuestas de la carta de Monkey Ibiza. | MONKEY IBIZA

Uno de sus grandes reclamos vuelve a ser Cabaret Sauvage, que se celebra todos los viernes y sábados. Este año, el espectáculo regresa bajo el nombre ‘Cabaret Sauvage becomes Iconic’, una producción inmersiva inspirada en grandes iconos de la moda, el cine y el imaginario escénico internacional.

La cocina de Monkey Ibiza combina influencias francesas y mediterráneas. En la carta tienen protagonismo las verduras marinadas, los pescados frescos, las carnes selectas, las hierbas aromáticas, los frutos secos y los cítricos de la isla. Todo ello dentro de un ambiente boho-chic, elegante y relajado, muy conectado con la esencia de Ibiza.

La Pavlova de Bambino Ibiza. | BAMBINO IBIZA

Con Bambino Ibiza y Monkey Ibiza, el grupo refuerza su presencia en la bahía de Sant Antoni con dos propuestas pensadas para distintos momentos del día. Una oferta que encaja con quienes buscan disfrutar del verano con comodidad, buen ambiente y una experiencia completa.

Cabaret Sauvage en Monkey Ibiza. / JUAN CARLOS FLÓREZ

Monkey Ibiza

Mapa de ubicación de Monkey Ibiza.

Bambino Ibiza