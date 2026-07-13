Tanit Beach Ibiza: El beach club que piensa en toda la familia para disfrutar sin prisa frente al mar

Tanit Beach Ibiza es ese paraíso del que todos quieren disfrutar en la isla blanca. Con el mar como hilo conductor, este beach club de Platja d’en Bossa pensado para todos los públicos (ideal también para familias) es el escenario perfecto para deleitarse sin prisas con una gastronomía que despierta los sentidos con una sutil fusión mediterránea y asiática.

Gastronomía, coctelería y un ambiente único en Platja d’en Bossa. / Christian Franco

Pescados y mariscos frescos directos a la mesa

Quien se sienta a la mesa en Tanit Beach Ibiza se da cuenta del valor que tiene el mar en este restaurante. No solo por su presencia, vigilante, como telón de fondo, sino por cómo sus productos se introducen en un sinfín de recetas aportando el mejor sabor. La frescura y el origen de los pescados y mariscos que se cocinan en Tanit Beach son dos valores que tienen muy en cuenta. Tanto, que disponen de vivero propio para garantizar la máxima calidad.

El linguini con bogavante y mejillones, plato estrella de la casa. / Christian Franco

En la carta de este beach club de Ibiza se encuentran delicias como el tataki de atún salvaje sobre ensalada payesa y la ensalada de gambas vietnamita, dos muestras de la identidad híbrida de la cocina en Tanit Beach. Entrantes como el pulpo estilo limeño con aguacate y salsa de cilantro, los mejillones en leche de coco y curry o el ceviche de atún salvaje estilo nikkei son opciones a tener muy en cuenta.

En su propuesta hay que destacar también los arroces, como el de secreto ibérico, setas y pollo payés o el arroz del senyoret con pescado y marisco. La hamburguesa de wagyu, el lomo de atún salvaje asado con miso blanco, guacamole de wasabi y verduras al wok en teriyaki son otros de los platos más sugerentes, si bien el rey de la carta es el linguini con bogavante vivo de su acuario y mejillones, una tentación cargada de sabor con un ligero toque picante.

La coctelería completa la experiencia en Tanit Beach, ideal para relajarse frente al Mediterráneo. Y quienes quieran vivir eventos muy especiales, pueden sumarse al Afro Soul de los viernes, con tambores en directo y música tribal o el Flower Day de los domingos para revivir la época hippy de Ibiza.

Más información:

Web: www.tanitbeachibiza.com.

Telf: 971 395 744 .