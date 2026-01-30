Un grupo de hoteles de Ibiza apuesta por conectar el turismo con la vida real de los barrios, te lo contamos

‘Neighbormood’ es la nueva forma de entender la hospitalidad de un grupo de hoteles con base en Ibiza: hoteles que se integran en su entorno como punto de encuentro y motor del barrio, articulados en cuatro ejes: interiorismo, inclusividad, producto local y personalización, para vivir el destino desde lo auténtico.

La presentación de este nuevo concepto ha tenido lugar dentro del marco de FITUR 2026, de la mano del CEO y fundador de la marca, Marc Rahola Matutes, en una intervención en la que compartió la visión de OD Hotels sobre un turismo que convive con la vida local, suma al entorno y genera vínculos reales entre viajeros, residentes, negocios y cultura urbana. «Creamos una simbiosis entre hotel, marca y destino y nos redefinimos para conectar a un nuevo turismo con los barrios de siempre», explicó Marc Rahola.

Marc Rahola, Ceo de OD Hotels, presentó el nuevo enfoque en FITUR 2026. / OD Hotels

Integración en el barrio

‘Neighbormood’ es una hospitalidad que no invade, sino que acompaña, convive y contribuye a regenerar. Este nuevo paradigma se articula desde una mirada a pequeña escala: la ciudad vivida desde el barrio. Los hábitos cotidianos, los comercios de siempre, las personas que lo hacen único. ‘Neighbormood’ no busca transformar los barrios, sino integrarse en ellos con respeto y complicidad, para que puedan seguir siendo vividos, compartidos y cuidados en el futuro. «Lo hacemos sin perder la esencia de lo local y ayudando a desarrollar más barrios con vida y más vida de barrio», concluye Rahola.

'Neighbormood' en línea con los hábitos cotidianos, los comercios de siempre, las personas que lo hacen único / victoriagee

Con ‘Neighbormood’, OD Hotels reafirma su compromiso con una hotelería que se reinventa, que llena de vida los espacios urbanos y que entiende el turismo como una oportunidad para crear conexiones positivas y duraderas.