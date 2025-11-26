Así será el nuevo hotel familiar que abrirá en 2026 en Ibiza

Ibiza contará a partir de junio de 2026 con un nuevo establecimiento dedicado al turismo familiar: Coral Star Ibiza, la nueva marca hotelera impulsada por OD Group, que llega con un concepto innovador donde el diseño contemporáneo, la creatividad y las experiencias compartidas ocupan un lugar central según informa la compañía en un comunnicado. El proyecto parte de una premisa clara: en vacaciones, jugar es obligatorio. Su propuesta redefine la manera de viajar en familia mediante espacios luminosos, materiales orgánicos y una estética moderna pensada para fomentar la convivencia y celebrar el tiempo juntos.

El establecimiento se ubica en Sant Josep, en la calle Caló, 87. La web del hotel ya está operativa y se pueden efectuar reservas.

Los estudios disponen de cocina. / Idónea Comunicación

El complejo ofrecerá dos tipos de alojamiento, habitaciones y apartamentos familiares, para adaptarse a distintas formas de viajar. Las habitaciones del hotel, disponibles en categorías Superior, Junior Suite, Studio y Studio Terrace, están diseñadas para quienes buscan comodidad y estilo con todos los servicios hoteleros, incorporando terrazas soleadas, camas king-size, sofás cama, detalles gráficos y, en algunos casos, kitchenette y acceso directo a la piscina. En paralelo, los apartamentos proporcionan un nivel mayor de autonomía gracias a sus espacios amplios, kitchenette, zona de comedor y sala de estar, siendo ideales para estancias largas o para familias que prefieren un entorno propio dentro del resort.

Kids Club. / Idónea Comunicación

Juegos en familia

El diseño de Coral Star Ibiza invita a la convivencia en todos sus rincones. Su lobby actúa como un lounge sofisticado donde el tiempo fluye de manera natural, permitiendo leer, conversar o incluso improvisar juegos en familia. El Kids Club, destinado a niños de entre 3 y 12 años, es un universo creativo donde los pequeños exploran, imaginan y construyen, con la filosofía de que no se trata de dejar a los niños, sino de jugar con ellos.

El hotel contará con tres piscinas, entre ellas una para adultos, otra familiar y un Splash Park infantil, que permiten disfrutar juntos del sol y del verano. También se han habilitado zonas específicas para adolescentes de 12 a 17 años, concebidas como espacios tranquilos donde pintar, leer, jugar o reconectar sin pantallas.

Los adultos dispondrán asimismo de áreas diseñadas para su bienestar, como un gimnasio bañado en luz natural y una zona de trabajo que facilita conectarse en vacaciones sin renunciar al entorno inspirador del resort. Todo el concepto gira en torno a un estilo de vida vacacional compartido: desayunos junto a la piscina, juegos espontáneos, atardeceres en el lounge y momentos que se transforman en recuerdos. "La esencia de Ibiza se presenta desde una perspectiva renovada, más luminosa, accesible y auténtica, con el objetivo de que cada familia encuentre su propio ritmo y viva la isla desde una mirada fresca y creativa", concluye la nota. La apertura del nuevo Coral Star Ibiza está prevista para junio de 2026