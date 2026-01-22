Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fitur 2026

OD Hotels presenta en Fitur su nuevo posicionamiento: 'Neighbormood', una apuesta por la vida de barrio

El nuevo enfoque se articula en cuatro ejes: interiorismo, inclusividad, producto local y personalización

Marc Rahola Matutes durante la presentación en Fitur

Marc Rahola Matutes durante la presentación en Fitur / OD Hotels

Redacción Digital

Ibiza

OD Hotels ha presentado este jueves en Fitur 2026 'Neighbormood', un nuevo posicionamiento con el que el grupo plantea una forma distinta de entender la hospitalidad: más conectada con la ciudad y con la vida cotidiana de los barrios, y orientada a crear vínculos reales entre viajeros, residentes, negocios y cultura urbana.

La propuesta la ha explicado el CEO y fundador de la marca, Marc Rahola Matutes, durante una intervención enmarcada en la feria turística. Según señala, el objetivo es generar una “simbiosis” entre hotel, marca y destino, con la intención de “conectar a un nuevo turismo con los barrios de siempre”.

'Neighbormood' se presenta como una hospitalidad que, en palabras de la compañía, no busca transformar los barrios, sino integrarse en ellos “con respeto y complicidad”, desde una mirada a pequeña escala: la ciudad vivida desde el barrio, con sus hábitos cotidianos, los comercios tradicionales y las personas que le dan identidad.

El nuevo enfoque se articula en cuatro ejes: interiorismo, inclusividad, producto local y personalización, con la idea de que los hoteles funcionen como puntos de encuentro y un elemento que aporte dinamismo al entorno. “Lo hacemos sin perder la esencia de lo local y ayudando a desarrollar más barrios con vida y más vida de barrio”, concluye Rahola.

Con esta presentación en Fitur, OD Hotels señala que reafirma su compromiso con una hotelería que "se reinventa para contribuir al entorno urbano y entender el turismo como una oportunidad para crear conexiones positivas y duraderas".

El Ibiza Pride 2026 ya tiene fechas

Helena Maleno, fundadora de Caminando sin Fronteras, en Ibiza: "2025 es el año en el que más cadáveres han aparecido en las costas de Baleares"

El caso de ‘La Vida Islados’ avanza: las partes tienen diez días para pedir el archivo o formular acusación contra el presidente del Consell de Ibiza

Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza

La gran apertura del verano en Ibiza

