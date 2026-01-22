OD Hotels presenta en Fitur su nuevo posicionamiento: 'Neighbormood', una apuesta por la vida de barrio

OD Hotels ha presentado este jueves en Fitur 2026 'Neighbormood', un nuevo posicionamiento con el que el grupo plantea una forma distinta de entender la hospitalidad: más conectada con la ciudad y con la vida cotidiana de los barrios, y orientada a crear vínculos reales entre viajeros, residentes, negocios y cultura urbana.

La propuesta la ha explicado el CEO y fundador de la marca, Marc Rahola Matutes, durante una intervención enmarcada en la feria turística. Según señala, el objetivo es generar una “simbiosis” entre hotel, marca y destino, con la intención de “conectar a un nuevo turismo con los barrios de siempre”.

'Neighbormood' se presenta como una hospitalidad que, en palabras de la compañía, no busca transformar los barrios, sino integrarse en ellos “con respeto y complicidad”, desde una mirada a pequeña escala: la ciudad vivida desde el barrio, con sus hábitos cotidianos, los comercios tradicionales y las personas que le dan identidad.

El nuevo enfoque se articula en cuatro ejes: interiorismo, inclusividad, producto local y personalización, con la idea de que los hoteles funcionen como puntos de encuentro y un elemento que aporte dinamismo al entorno. “Lo hacemos sin perder la esencia de lo local y ayudando a desarrollar más barrios con vida y más vida de barrio”, concluye Rahola.

Con esta presentación en Fitur, OD Hotels señala que reafirma su compromiso con una hotelería que "se reinventa para contribuir al entorno urbano y entender el turismo como una oportunidad para crear conexiones positivas y duraderas".