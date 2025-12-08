Ibiza se sienta a la mesa: la Navidad más apetecible en los restaurantes de la isla

La Navidad en Ibiza se vive también a través de su variada gastronomía. Un año más, sus restaurantes más emblemáticos despliegan toda su creatividad para ofrecer veladas inolvidables en las fechas más señaladas. Desde propuestas íntimas y sofisticadas hasta opciones desenfadadas y cargadas de sabor: esta isla del Mediterráneo ofrece una variedad culinaria que invita a disfrutar en compañía y brindar por el nuevo año en diversos escenarios llenos de encanto.

El restaurante Sa Capella, uno de los más especiales de la isla. | SA CAPELLA

La Cava, en Vara de Rey, ha reabierto sus puertas con menús especiales de Nochebuena y Nochevieja | LA CAVA

Hostal La Torre, la estrella que ilumina la isla

Cas Costas celebra sus primeras navidades con un Solete de la Guía Repsol. | SILVIA VILLAR

Pocos lugares capturan el espíritu de estas fechas como Hostal La Torre, que ha reabierto sus puertas con una propuesta renovada, protagonizada por sabores mediterráneos, productos de kilómetro cero y atardeceres pensados para brindar. Este establecimiento de Grupo Mambo ofrece propuestas culinarias únicas de Nochebuena y Nochevieja, además de opciones para cenas de empresa y un menú de mediodía perfecto para quienes quieren celebrar estas fiestas sin esperar a la noche. Todo ello acompañado de una carta de autor, vinos seleccionados y la posibilidad de completar la experiencia con una estancia en sus habitaciones con vistas al mar y que cuentan con precios especiales para residentes.

Reservas: 971 34 22 71 o eventos@latorreibiza.com.

La Cava: sabor mediterráneo para estas fiestas

La Cava celebra la Navidad como mejor sabe, uniendo tradición, calidad y buena gastronomía en el corazón de Vara de Rey. Este restaurante, cuya filosofía se basa en compartir con amigos o en pareja las mejores tapas y platos de autor, ha reabierto sus puertas con menús especiales de Nochebuena y Nochevieja, y propuestas ideales para cenas de empresa o encuentros en grupo.

Con un ambiente cálido, una bodega cuidada y una cocina con raíces mediterráneas y cántabras, Sa Capella es un refugio perfecto para brindar por el año que termina y por el que empieza. Además, su tienda gourmet es la mejor opción para quienes buscan un regalo culinario de primer nivel para sorprender a los suyos.

Reservas: 971 31 60 74.

Una Navidad sensorial en el restaurante Sa Capella

Ubicado en una antigua capilla del siglo XVI, Sa Capella ofrece una de las experiencias más especiales de la Navidad ibicenca. A la luz de las velas y al aroma del romero recién quemado, este restaurante propone una velada casi ritual, donde cada plato rinde homenaje a los productos más nobles de la isla. Su cocina abierta, su selección de vinos y su ambiente místico lo convierten en un escenario excepcional para celebrar la Nochebuena, la Nochevieja o cenas de empresa, en un entorno que combina historia, arte y alta gastronomía.

Reservas en: www.sacapellaibiza.com/es/.

Palapa: el espíritu más divertido y sabroso

Para quienes buscan una Navidad desenfadada, colorida y llena de vida, Palapa es el punto de encuentro ideal. Este espacio, el más divertido del Grupo Mambo, ofrece una propuesta de especialidades mexicanas, cócteles vibrantes y un ambiente perfecto para disfrutar con amigos o compañeros de trabajo. Además, este establecimiento organiza diferentes eventos con juegos de mesa o billar, que convierten cada visita en una experiencia social y alegre. Palapa es la opción perfecta para quienes quieren celebrar sin formalidades, con ritmo, sabor y muchas ganas de pasarlo bien.

Reservas: 615 03 68 19.

Can Curreu: celebrando desde la naturaleza

Can Curreu, situado en plena naturaleza, alcanza su máximo esplendor en las fechas navideñas con propuestas que parten de los sabores locales y productos del huerto, el mar y la tierra. Es el contexto ideal para celebrar todas las fiestas navideñas, y su Nochevieja merece una mención especial: un menú muy completo con platos estrella como el rodaballo con verduras y el solomillo de ternera con puré de patata trufado, maridados con excelentes vinos. A ello se suman uvas de la suerte, cotillón, dulces navideños, barra libre y música a cargo del DJ Efrain Navarro, además de actuaciones en vivo, creando un entorno perfecto para comenzar el año con buen pie.

Reservas: 971 33 52 80.

Cas Costas: navidades que brillan con un Solete

Cas Costas Ibiza, reconocido recientemente con un Solete de la Guía Repsol, celebra su Navidad más especial con una gastronomía que abraza el producto local y un ambiente que encanta a las familias. Si bien abre los 365 días del año, cabe destacar la cita del 31 de diciembre, cuando los comensales vivirán una experiencia auténtica, cálida y llena de sabor. El restaurante presenta tres menús especiales (principal, vegetariano e infantil) concebidos para disfrutarse en un entorno acogedor que refleja la esencia rústico-mediterránea de la isla. Todos incluyen aperitivos, entrantes, postres caseros, uvas, cotillón y una copa de champán de bienvenida. Con su servicio cercano y su ambiente lleno de tradición ibicenca, Cas Costas es el escenario perfecto para dar la bienvenida a 2026.

Reservas: 971 30 87 55.

Estel: pasión por el producto en Santa Eulària

Estel eleva la esencia de la cocina ibicenca a través de recetas elaboradas con pasión, que combinan sabores de la tierra, pescados frescos y carnes de calidad. Para las celebraciones de Nochebuena y Navidad, propone menús que destacan por su variedad y su cuidada presentación, con aperitivos, entrantes y postres de nivel. En Nochevieja, Estel también ofrece un menú de gala acompañado de un ambiente festivo que asegura una velada inolvidable para despedir el año.

Reservas: 871 11 01 66.

Ca n’Alfredo: cocina ibicenca también en fiestas

Quienes prefieran organizar sus encuentros navideños en pleno centro de Ibiza, pueden escoger la mesa de Ca n’Alfredo. La pasión por la gastronomía ibicenca se refleja en cada receta de este restaurante, que sirve con mimo a un comensal que se siente como en casa.

Reservas: 971 31 12 74.

Celler Can Pere: alma local en Santa Eulària

En el corazón de Santa Eulària se encuentra el Celler Can Pere, uno de esos restaurantes que forman parte de muchas historias familiares. Punto de encuentro habitual de residentes, este establecimiento abre sus puertas para celebrar las fechas más señaladas junto a sus comensales.

Reservas: 971 33 00 56.