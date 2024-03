Los 111 autobuses de Ibiza tienen 14 años de edad media

Los 111 autobuses que cubren el transporte público en la isla de Ibiza tienen una edad media de 14 años, según figura en el informe sobre el estado de la flota solicitado por el Consell a las empresas que ofrecen ese servicio y que hoy ha desvelado en el pleno de la institución el conseller socialista Víctor Torres, durante una moción en la que pedía la reprobación del responsable del departamento de Movilidad y Transportes, Mariano Juan (ausente por un asunto personal), por «incumplir el acuerdo de proporcionar explicaciones públicas detalladas sobre la investigación del incendio de un autobús del servicio de transporte público y por no hacer públicas las conclusiones del informe sobre la edad y el estado» de esos vehículos.

La reprobación fue rechazada, pero Torres la aprovechó para hacer públicos algunos datos sorprendentes que se incluyen en el estudio de edad. Por ejemplo, que la empresa Autocares Lucas Costa, en un informe redactado el 5 de enero de 2024, reconoce que el mantenimiento de sus vehículos «podría ser más exhaustivo» y «realizarse de otra manera» si la institución insular estuviera al corriente de sus pagos.

La empresa admite que se encuentra en una delicada situación (al menos en aquella fecha) «fruto del incumplimiento del Consell de las obligaciones de pago que tiene asumidas, como ya tiene constancia la entidad por los escritos presentados en reiteradas ocasiones, ya que figuran pendientes de cobro facturas del Cetis desde 2019, [así como] del año 2023 [no hay] nada cobrado del contrato programa ni del convenio de gratuidad, [además de] atrasos de otras partidas…». Como consecuencia, Autocares Lucas Costa va «siempre a mínimos y tiene que mirar mucho los desembolsos que hace porque la falta de liquidez reiterada al no cobrar las partidas pendientes en plazo condicionan el día a día de la misma».

Esta empresa es la que menos autocares tiene de las que ofrecen el servicio de transporte insular, (tres o cuatro, no se aclara realmente en el informe). Los mantenimientos son externalizados y los hacen «talleres oficiales».

«Deberá dar explicaciones»

«¿Tienen esa información y no toman medidas?», preguntó Torres al presidente del Consell, Vicent Marí, que respondió que le «preocupa esa afirmación de la compañía» y que aseguró que «deberá dar explicaciones». Marí afirma que el Consell «está al día de los pagos» (el abono medio de la institución es de 19 días) y señala que ese informe fue redactado a principios de enero, hace más de dos meses: «No sé si lo dicen para cubrirse las espaldas».

Víctor Torres cree, además, que si el Consell no ha hecho pública la información sobre el estado y edad de la flota es «para no explicar por qué los 111 autobuses [de tres empresas] tienen una media de 14 años de antigüedad». De ellos, «42 tienen más de 16 años; 22 tienen 18 o más años de edad, y 13 tienen más de 20 años».

«42 autobuses tienen más de 16 años; 22 tienen 18 o más años de edad, y 13 tienen más de 20 años»

El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, contiene un informe de la ITV sobre la edad media de los autocares, del que se desprende que los 63 vehículos de la flota de 32 Ibiza Bus S.A. tienen una antigüedad media de 11 años y seis meses (12,7 años según otra media realizada por la empresa), de los que 28 llevan más de 15 años en servicio. Cuenta además con una docena de buses de reserva que tienen una media de edad de 19,96 años (casi 20). Los cuatro de Autocares Lucas Costa tienen 16 años y 11 meses, y los 32 de Voramar El Gaucho, 11 años y 11 meses.

«Me preocupa que cree alarma»

De esta última empresa, hay un autobús de cuatro años, otro de seis, 11 de siete años, uno de ocho, otro de 12, dos de 13, tres de 15, nueve de 16, uno de 17 y dos de sólo 10 meses. En el caso de Autocares Lucas Costa, disponen de dos de 17 años, uno de 13 y otro de 16 años. Para Vicent Marí, esa antigüedad media de 11 años, la de las dos flotas más grandes, «no es exagerada», y destaca que todos los autobuses «han pasado la ITV». «Me preocupa que cree alarma», contestó a Torres.

«Sorprende que la concesionaria diga que hace mantenimiento de mínimos al conseller [Mariano Juan] y no pase nada»

«Pedimos su reprobación cuando tendríamos que haber pedido su dimisión (…) Este informe deja en evidencia la falta de seguridad de la flota», replicó Víctor Torres. «Sorprende que la concesionaria diga que hace mantenimiento de mínimos al conseller [Mariano Juan] y no pase nada», apuntó por su parte el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez.

Ante la insinuación del conseller socialista de que Juan no estaba en la sala para no dar la cara («seguro que tiene una excusa»), el presidente insular le volvió a recordar que no estaba allí «por razones personales», como se puede deducir de algunos post del conseller en las redes sociales, y que antes de que la moción fuera presentada «no estaba aquí», es decir, no iba a trabajar a la institución: «Quiere reprobar a un conseller por haber hecho su trabajo, por haberles informado de todo el trabajo que se ha hecho y por lo que se ha reclamado a las empresas».

Suscríbete para seguir leyendo