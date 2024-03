Córdoba lleva a la Junta de Gobierno los quioscos de playa

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, anunció ayer en el pleno que hoy tiene previsto llevar su propuesta sobre la adjudicación del concurso de playas a la Junta de Gobierno. Córdoba se negó a avanzar «exactamente el sentido» de la propuesta que llevará a ese órgano de gobierno «por el tema de la inseguridad jurídica, son propuestas que son secretas».

Con estas palabras contestó a la pregunta que le formuló la portavoz de GxF, que se interesó por los pasos que iba a seguir como responsable del área de Litoral respecto a este concurso. En este punto Córdoba se refirió al aspecto «emocional», y recordó la manifestación del pasado año de los antiguos titulares: «No queremos crear enfrentamientos, todo estará respaldado por informes técnicos o por dictámenes».

Avanzó que «los quioscos serán más grandes y tendrán cocina porque es verdad que los anteriores quioscos igual tenían los mismos metros cuadrados que salen en el proyecto [del concurso] pero la normativa no los dejaba, era una irregularidad».

En su extensa explicación el presidente del Consell, reconoció que con este concurso: «Estamos haciendo una amnistía para que puedan ser más grandes y que puedan tener cocina en mitad de una playa, por ley».

S’Estany des Peix

Tanto GxF como el PSOE coincidieron en estas preguntas para saber cuál será la situación en s’Estany des Peix este verano y si aplicará el reglamento que lo regula.

El presidente explicó que «el reglamento está aprobado de forma inicial y está en vigor». Sobre si las embarcaciones pueden fondear al ancla en este enclave protegido, manifestó: «Lo queremos evitar pero, de momento, como Consell no lo podemos prohibir, porque hay una normativa superior, marítima, y hasta que no cambiemos el PRUG no lo podemos hacer. Eso es lo que nos han dicho desde el Parque Natural y desde Espai de Natura, pero estamos valorando un balizamiento y tener más vigilancia».

