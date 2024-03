llama la atención

u La advertencia de que este año no habrá ‘verdura’ suficiente para elaborar el plato típico de la Semana Santa en los hogares ibicencos. La hierba silvestre con la que se elabora este plato tradicional, colleja en castellano, no ha crecido en muchos lugares por la falta de lluvias durante este invierno. En el mercado no saben si habrá.

u Las quejas de los turoperadores alemanes en la feria turística de Berlín por los altos precios que hay en Ibiza. Los agentes germanos han leído un año más la cartilla a los hoteleros e instituciones ibicencas por tener las tarifas muy altas y decantarse por la venta directa en detrimento de los paquetes turísticos.

u Que la Pimeef muestre su apoyo a la iniciativa del Parlament balear por regular de nuevo los periodos de rebajas, pero teniendo claro que es más un brindis al sol que una opción real. Desde que el gobierno de Rajoy aprobó en 2012 la liberalización de las rebajas ha habido varios intentos en el mismo sentido que han quedado en nada.