Juan José Díaz, el directivo ibicenco del Pachuca: «La marca Ibiza se vende sola, pero quizás en el pasado no se usó el deporte para potenciarla»

Director de Ciencias del Deporte. A los 18 años comenzó a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Vic. Ahora, el ibicenco Juan José Díaz es directivo en el Pachuca, de la primera división mexicana de fútbol, y en esta entrevista reflexiona sobre las claves del éxito para un club.

Juan José Díaz (Santa Eulària, 1987) es el director de Ciencias del Deporte en el Club de Fútbol Pachuca, de la primera división de México, país en el que reside desde hace seis años. Antes también ejerció este mismo puesto durante dos años en el club Everton de Viña del Mar, en Chile. Este ibicenco impartió el lunes pasado una conferencia en el Mobile World Congress de Barcelona, en el marco del ‘Sports Tomorrow Congress’ que organiza el Barça. En esta cita reflexionó sobre la estrategia que siguen en el Pachuca para potenciar a sus jugadores y poder competir, así, contra los grandes monstruos empresariales del fútbol. A los 18 años se marchó de Ibiza para estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Vic. Más adelante cursó un máster en la Universitat de Barcelona y actualmente está terminando un doctorado en esta misma universidad. Ha trabajado en la Federación catalana y en diferentes equipos semiprofesionales, como el Hospitalet, el Club de Futbol Gavà o el Club Deportivo Europa.

Le he escuchado hablar sobre la importancia de que los diferentes departamentos de un club de fútbol estén bien coordinados. ¿Por qué?

En el Pachuca, mi dirección engloba la nutrición, la preparación física, el entrenamiento de fuerza y el análisis de datos. Desde fuera uno puede pensar que todas estas disciplinas son diferentes entre sí, pero una de las cosas que pasa en los equipos deportivos, y diría que en cualquier empresa, es que si las áreas de especialización no están conectadas, se crean islas de conocimiento y se dificulta el trabajo multidisciplinar.

¿Cómo es su día a día en el Pachuca?

Hay que ir supervisando todo esto, para que todas estas áreas se alineen con la estrategia y el objetivo final, que es identificar a los jugadores, desarrollarlos y que lleguen en las mejores condiciones al primer equipo del club y se mantengan en él. Se trata de trabajar en un único interés: el deportista.

Hace poco ofreció una conferencia en el Mobile World Congress. ¿Qué temas trató?

La charla estaba englobada en el congreso ‘Sports Tomorrow’, que es anual, organizado por el Fútbol Club Barcelona. Participaron diferentes especialistas del sector deportivo. Me invitaron para hablar sobre cómo utilizamos la tecnología para identificar, desarrollar y promocionar a jugadores profesionales.

"El Barça es un ejemplo para todo el mundo, promociona a muchos jugadores y es un monstruo comercial"

¿En qué consiste esta estrategia exactamente?

El Club de Fútbol Pachuca no es uno de los equipos más grandes de México, pero nos valemos de una estrategia similar a la de los clubes medianos de las grandes ligas o los grandes equipos de Latinoamérica. Se basa en que, para competir contra equipos de una gran magnitud a escala comercial, de seguidores, patrocinio y repercusión social, hay que detectar, desarrollar y promover tus propios talentos. Si no vas a poder competir económicamente contra esos monstruos, tienes que sacar a tus propios jugadores. Tienes que afinar el proceso de detección y desarrollo, entrenarlos durante unos determinados años en tu academia profesional y promoverlos a tu primer equipo para que empiecen a foguearse y coger experiencia.

¿Cuál es la clave del éxito de esta fórmula?

Hay tres grandes razones. Estos jugadores se sienten muy identificados con el equipo y ya entienden la dinámica interna. En segundo lugar, tener tus propios talentos te aligera la nómina de tu primer equipo porque no estás trayendo jugadores externos, veteranos o de otros equipos. Eso te permite tener más masa salarial para traer a jugadores más top. Mejor traer cinco muy potentes que te marquen la diferencia que tener 15 por ese mismo dinero. Y cuando esos jugadores tienen experiencia, también los puedes vender.

¿Qué otros clubes siguen esta línea en este lado del charco?

El Athletic de Bilbao, por ejemplo. Y ahora están en la final de la Copa del Rey. Muchos equipos seguimos esa estrategia. Y no podemos esperar al azar. Tenemos que acudir a los datos, que nos dan información para poder detectar a los jugadores e ir monitoreando su evolución. Nosotros tenemos claras nuestras métricas e indicadores y cómo utilizamos, en este caso, la tecnología GPS.

"El fútbol te da una identidad muy grande. No solo al jugador, también a los aficionados"

¿Cómo analizan con la tecnología la evolución de cada jugador de la cantera?

Tenemos los datos de nuestro máximo exponente, que son los exjugadores de Primera División y los estándares internacionales. Utilizamos la tecnología para ver cuáles son las variables, los datos físicos, que tienen estos jugadores. Hacemos una regresión para ver cómo están a los 23 años de edad, a los 19 años, a los 16, a los 14... Vamos creando un andamiaje hacia arriba de lo que le falta al jugador o aquello en lo que destaca.

Juan José Díaz el viernes en Santa Eulària. / Toni Escobar

¿Qué variables tienen en cuenta?

Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es la normalidad en el nivel de glucosa en sangre de un varón de 40 años? Mediante el gran volumen de datos que hay de toda la población. ¿Cómo podemos saber el promedio de altura de un niño de 15 años? Igual. De la misma manera, si queremos saber cuántos kilómetros recorre en un partido un delantero de Primera División y el número de sprints, también acudimos a los datos. Así, como ya sabemos los datos que necesitan para el rendimiento internacional, les vamos preparando desde edades tempranas; no adelantando ese proceso, sino optimizándolo. Pero respetando siempre la fase sensible de los jugadores.

Darle tanto valor al proceso formativo supongo que también aumenta fidelidad de los futbolistas.

Exacto. Hemos hablado desde el punto de vista del rendimiento y rédito económico, pero el fútbol como máximo exponente social te da una identidad grandísima. No solo al jugador, también a los aficionados. Si a los que están jugando no los ha formado el club, parece que al aficionado no le sabe igual. En 2026 el Mundial se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, y el Pachuca somos el único equipo profesional de Norteamérica dentro del top 100 en academias del mundo, tanto en jugadores en Primera División formados como en ventas. Yo hablo de este club, pero esta es una estrategia muy utilizada en muchos equipos.

"El Pachuca es el único equipo de Norteamérica que aparece en el top 100 de clubes formativos"

¿Lo otro es más cortoplacista y ser un club formador es un mejor plan a largo plazo?

Exacto. En Latinoamérica en los clubes formadores hay entre un 20 y un 50% de canteranos en el once inicial. Cuando veo a un equipo sin jugadores formados entre sus titulares, pienso que es difícil que se mantenga en Primera. Únicamente tienes que mirar a España, donde los equipos consolidados son clubes que van formando a sus propios jugadores.

Pienso en el Barça y en lo que apuesta por la Masia.

El Barça es un ejemplo para todo el mundo. Ellos sobre todo promueven a muchos jugadores a su primer equipo. Tienen una identidad, una filosofía muy arraigada de detectar, desarrollar y promover, además de que son uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol y un monstruo comercial. También desarrollan y promocionan a jugadores el Athletic de Bilbao y, saliendo de las cinco grandes ligas, el Benfica o el Ajax de Ámsterdam.

El deporte en Ibiza está en un gran momento. La isla acoge muchos grandes eventos y hasta la temporada pasada teníamos a la UD Ibiza en Segunda. ¿Cómo ha ido siguiendo este boom desde fuera?

Evidentemente, uno siempre tira por la UD Ibiza porque representa el lugar de donde soy. Tengo la camiseta. Me hizo mucha ilusión ver cómo subió a Segunda División. Creo que la marca Ibiza es muy poderosa a nivel mundial y hay otras regiones, países o ciudades que utilizan el deporte para darse a conocer o ganar repercusión. Ibiza, desde el punto de vista turístico, se vende sola. A lo mejor en años anteriores no se acabó de utilizar el deporte para potenciar esta marca, pero no son cosas reñidas, sino una ventaja. Utilizar el posicionamiento de la marca Ibiza también para el deporte creo que crearía sinergias muy poderosas.

Así, ¿cree que queda camino por recorrer en este sentido?

Desde mi punto de vista, sí, Ibiza tiene mucho tirón. Es importante todo lo que se haga de maratones, equipos... Y también, en cuanto al propio aficionado, que haya ese sentimiento de identificación con un club, que en este caso puede ser la UD Ibiza. Esperamos que vuelva a Segunda. Muchas veces hablamos de reclamo hacia afuera, pero también es importante esa identificación del ibicenco con sus equipos deportivos.

Aunque también se dice que Ibiza no es un lugar con mucha cultura del fútbol.

El fútbol, cuando llega al deporte de masas, al fin y al cabo es un entretenimiento, y en Ibiza hay muchas otras fuentes de entretenimiento. Pero si se hacen cosas en el ámbito del deporte creo que a la gente le gusta. Siempre les explico a mis compañeros una anécdota que me llamó mucho la atención. Hace cuatro o cinco años entré a un centro comercial y vi ropa de la UD. Esto, antes no era tan fácil, ahora vas a cualquier centro comercial de ropa de la isla y encuentras merchandising y ropa del equipo. Vi que no se estaban centrando únicamente en lo deportivo, sino también en lo comercial. Fue en ese momento cuando me compré la camiseta, justo antes de que ascendiesen a Segunda. A lo mejor siempre se ha vendido merchandising de los equipos deportivos de las Pitiusas, pero eso de verlo tanto...

"La cantidad de equipamientos públicos que tenemos en España es clave para nuestro éxito"

Hemos hablado de la marca Ibiza, pero ¿qué dicen en México de la marca España en el mundo del deporte? Tenemos equipos conocidos en todos los rincones del mundo y una selección femenina que ha ganado la Copa Mundial de 2023 y la Liga de Naciones de la UEFA 2023-24.

Como en muchos otros ámbitos, la marca España en el deporte es muy poderosa. A los profesionales españoles que nos dedicamos al deporte fuera del país nos tienen mucho aprecio y estamos muy bien considerados. Hay muy buenos profesionales en todos los ámbitos del deporte trabajando fuera de España. Hay varios ingredientes: la cultura deportiva que hay en España, la gran cantidad de equipamientos públicos que tenemos, cómo está organizado a nivel federativo, los planes de estudio de las universidades y de los centros de capacitación de técnico y los triunfos de los equipos y las selecciones. El otro día hablaba con unos compañeros sobre el tenis en Balears, donde hay una cantidad brutal de pistas para este deporte. Por todos estos factores que comentaba es por lo que salen tan buenos tenistas del arco mediterráneo: Balears, Valencia, Murcia, Cataluña. Hay una apuesta por parte de los organismos públicos de tener equipamientos deportivos y eso es fundamental.

¿Cuál es su vínculo actual con Ibiza?

Mi familia vive en Ibiza, somos de Santa Eulària, y siempre sigo las noticias del deporte en la isla. Le tengo un cariño especial. Cada dos años estoy visitando a mi familia y mis raíces en Ibiza. Aunque uno esté lejos, su corazón y sus pensamientos siempre son del sitio de donde es. Es importante tener claro de dónde son tus raíces y tenerlas siempre en cuenta.

¿Cómo nace su interés por el deporte?

A mi padre, a mi familia, siempre le ha gustado mucho el deporte y yo siempre practiqué muchos. Ahora me dedico al fútbol y es curioso porque donde más practiqué deporte fue en el Club Bàsquet Puig d’en Valls. Lo que más hice de pequeño fue baloncesto. También estuve en el club de rugby de Can Misses. Al fútbol jugaba con los amigos, en ligas de verano... de manera más informal. Cuando llegué a la universidad sí que jugaba a fútbol y a rugby. Siempre me ha gustado mucho este deporte. También practiqué atletismo. La verdad es que tuve una formación deportiva bastante genérica. Luego me especialicé hasta el tuétano como profesional [ríe].