eL CARNAVAL ALCANZA TODOS LOS RINCONES, incluso también las casetas expendedoras de la ONCE. Ayer, día de la rúa en Formentera, el cuponero de la caseta en Sant Francesc, Jordi Santos, atendía a los clientes disfrazado de vikingo, ya que Carnaval solo sucede una vez al año y no hay excusas para no celebrarlo.