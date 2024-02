La consellera de Juventut, Marilina Ribas, i el director territorial d’Educació, Juan Álvarez, han presentat avui la segona edició de la fira d’orientació educativa ‘Orienta-T’, organitzada pel Consell Insular d’Eivissa en col·laboració amb la Conselleria d’Educació del Govern balear.

Es tracta d’una fira destinada als alumnes de quart de l’ESO, primer i segon de Batxillerat dels centres de secundària d’Eivissa perquè puguin conèixer les possibilitats formatives i educatives que tenen tant a l’illa com a la resta de l’arxipèlag i a altres indrets del territori espanyol. “El que volem és que professionals orientin als estudiants perquè puguin prendre la millor i més ajustada decisió sobre el seu futur acadèmic i laboral” ha explicat Ribas.

Enguany s’espera una xifra similar de visitants a la assolida l’any passat, que va cercar els 4.000 alumnes. Per a aquesta edició hi haurà un total de 40 stands, 19 de famílies de formació professional que s’imparteixen a Eivisssa, 13 d’estudis superiors i 8 de serveis complementaris. A més de la activitat als expositors, la fira inclou 6 xerrades informatives cada matí i 14 tallers, així com activitats tal com una desfilada, i dos concerts.

Des del 7 fins al 9 de febrer

La fira s’inaugura el pròxim dimecres 7 de febrer a les 9 hores, en horari de matí fins a les 14 hores. Els dies 8 i 9 de febrer, la fira tindrà horari de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Tota la informació de les activitats, estands i xerrades es troba al web orientat.conselldeivissa.es.

Marilina Ribas ha definit aquesta fira como “molt necessària i ha estat possible gràcies a la col·laboració de les famílies de formació professional de la nostra illa i a la Direcció Territorial d’Educació als qui agraïm la seua implicació”. Per la seua part Juan Álvarez ha explicat que la implicació de la conselleria i de les direccions territorials d’Educació “és completa perquè aquesta és una oportunitat única per a donar ferramentes als nostres estudiants per decidir les millors opcions de futur”.