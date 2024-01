Un trío de postpunk entre Ibiza, Getxo y Mataró

Poco a poco, sin pausa pero sin prisa, Low Blows se va haciendo un hueco en la escena del postpunk de Barcelona. Es allí donde el grupo tiene la sede, aunque el batería, Rubén Carballo, vive en Getxo; el guitarrista, Andrés Silgado, en Mataró; y el cantante y bajista, Carlos Vergara, en Ibiza. Fue precisamente en la isla donde se originó la banda, que la próxima semana presenta un anticipo del que será su segundo disco.

Vergara, que ya había formado parte de varios grupos en su país natal, Chile, empezó a darle vueltas al nuevo proyecto musical un mes de otoño. Arrancó él solo en Ibiza en 2017 haciendo un par de maquetas y dos años después Low Blows se convirtió en cuarteto, con la incorporación de Carballo, Silgado y Marcel Molina, teclista que ya no está en la banda.

«Con la pandemia tuvimos un parón, pero hemos vuelto con ganas», asegura el líder de esta «banda de postpunk con influencias de shoegaze y noise». Así define Vergara el sonido de Low Blows, que en 2019 lanzó ‘Cruel’, su debut en formato largo.

Ahora el trío está preparando nuevo disco y, de hecho, el próximo 2 de febrero estará disponible en todas las plataformas digitales un anticipo, el sencillo ‘Normal’, que lanzará junto a un videoclip, obra de Carlos Vergara, que ha sido grabado y mezclado por Lluis Cots en Estudi Nautilus y masterizado por Víctor García.

El sencillo es una reivindicación de la autenticidad y una invitación «a desmarcarse de la cultura de masas, las apariencias y el influjo de las modas».

Las letras críticas y políticas son muy habituales en los temas de Low Blows, que escribe Vergara, aficionado a la literatura postromántica y existencialista y seguidor de la actualidad. «El grupo es también una plataforma para decir lo que pienso», afirma el vocalista.

Hasta ahora, la mayoría de canciones del grupo son en inglés, a excepción de ‘Normal’ y ‘Ficción’, dos temas que va a sacar en casete con el sello barcelonés Nemutai Samurai.

Si Vergara es el autor de las letras, la música la crean entre todos los componentes del trío. Aunque todavía están acabando de definir su sonido, su apuesta se encamina hacia «un postpunk cada vez más electrónico».

De Joy Division a The Soft Moon

Entre los grandes referentes de Low Blows se encuentran míticos grupos como Joy Division y The Cure. Otra influencia importante es The Soft Moon, «la mejor banda de postpunk de la última década», en palabras de Vergara. «La muerte de Luis Vasquez deja un gran vacío en la escena», afirma el músico chileno sobre el reciente fallecimiento del líder de The Soft Moon.

Precisamente ‘Go’, el sencillo que Low Blows lanzará después de ‘Normal’, lo ha producido Matteo Vallicelli, el batería de este grupo americano, con el que entabló amistad Carballo tras consultarle por Instagram unas dudas técnicas sobre el modelo de batería electrónica que ambos tocan. Vergara está convencido de que ‘Go’ será un hit de la banda, que se está preparando ahora para conquistar la escena postpunk nacional. El trío hasta ahora solo ha actuado en Barcelona, pero ya tiene programados conciertos en Madrid, en abril; y en Zaragoza, en mayo. «Cada vez nos va mejor. Tenemos muy buen directo», asegura Vergara, que tiene muchas ganas de tocar en Ibiza, donde lleva viviendo nueve años.