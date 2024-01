Mercedes del Pozo, presidenta de Unicef en Baleares: «Es gravísimo para los niños que su entrada a la sexualidad sea la pornografía»

La presidenta de Unicef Comité Balears, Mercedes del Pozo, termina su mandato el 31 de enero tras ocho años al frente de esta responsabilidad, colaborando con las instituciones y de la mano del sector privado y particulares para velar por los intereses de la infancia y la adolescencia. En su última visita a Ibiza ejerciendo el cargo, hace balance del trabajo hecho, de los retos que plantean las nuevas tecnologías o del acceso de menores a la pornografía, y habla de la necesidad de fomentar la participación de los pequeños, entre otros asuntos.

Muy pronto termina su etapa en la primera línea de Unicef tras dos legislaturas como presidenta en Balears. ¿Qué balance hace de este recorrido?

Sí, puedes presentarte al cargo dos veces seguidas, por lo que ya no puedo seguir. A nivel personal, ha sido todo un honor. Un placer y un regalo. Creo que ocupar este puesto y poder defender los derechos de los niños y adolescentes en cualquier lugar, no sólo de los de Balears, es muy satisfactorio. Anteriormente había colaborado y trabajado con otras ONG, algunas de infancia, pero sobre todo de cooperación al desarrollo, y esto es como el final de toda una carrera. Ha sido un placer.

¿Y en cuanto al trabajo realizado?

Focalizándonos en este periodo de Balears, en los últimos años Unicef ha cambiado. Hemos mejorado mucho en cuanto a gobernanza como comité español y, por ejemplo, anteriormente no se hacía tanta incidencia política, era más cuestión de sensibilización de la sociedad. Y por otra parte está nuestra labor más conocida, la captación de fondos. Últimamente, en todo lo que son los comités nacionales que existen en Europa y en el resto de países, sobre todo los desarrollados, se está haciendo muchísima incidencia política.

¿En qué se traduce esto en Balears?

Nos permite trabajar mano a mano con las administraciones y nuestros representantes políticos. A lo largo de estos años, esto nos ha permitido tener un pacto de infancia en el Parlament, con prácticamente todos los partidos políticos, y una comisión de seguimiento con diputados de todos los partidos firmantes. Además, tenemos una relación muy directa con todos los consells insulares, con algunos de ellos tenemos además pactos que nos permiten influir en todos aquellos municipios a los que no podemos llegar de otra manera. Y les trasladamos todas nuestras preocupaciones en cuanto a derechos de infancia y adolescencia.

"Hay que ver qué derechos de la infancia se vulneran en Internet y cuáles son los riesgos"

También es muy conocido su programa con los municipios de Ciudades Amigas de la Infancia.

Sí, ahora tenemos 11 ciudades amigas de la infancia en todo Balears. Nos permite evaluar que sus niños viven en mejores condiciones que en una ciudad que no cuente con este título. En todas las islas tenemos alguna [En Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Vila]. Formentera también ha sido reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia. Esto nos permite acompañar de una forma muy intensiva a estos municipios en el avance de derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño se aprobó en el año 1989 y aquí se ratificó en el 1990, pero los derechos han ido desarrollándose y nos hemos ido encontrando con nuevos problemas y retos a los que responder. Estoy hablando de los países desarrollados.

Han dado a conocer informaciones que han dado mucho que hablar, como el Estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia, publicado en el año 2021.

Sí, fue gracias a la colaboración con la conselleria de Educación, administración con la que tenemos un convenio. También tenemos una muy buena relación con la conselleria de Familia y Asuntos Sociales.

Entiendo entonces que el nivel de sensibilidad acerca de los derechos de la infancia y adolescencia por parte de las instituciones ha ido aumentando considerablemente.

Esto nos ha permitido trabajar mano a mano. En los países desarrollados, mucha gente nos decía que no entendía por qué nosotros teníamos que hacer esta labor. Pues bien, porque es la manera más fácil de sensibilizar a nuestros representantes políticos. Ratificar una convención que está dentro de la Constitución no significa que los derechos de la infancia aquí, en España, no se vulneren.

En otra entrevista para este diario ya alertó del mal uso de la tecnología entre los más jóvenes y ahora el Govern quiere limitar el uso de móviles en las aulas.

Efectivamente. El informe que publicamos en 2021, cuyas encuestas se realizaron prácticamente tras la pandemia, nos alertó muchísimo, hasta tal punto que en el segundo semestre de este año habrá una continuación de este estudio. Así, volveremos a pedir la colaboración de la conselleria de Educación. Es el mayor informe que se hizo en toda Europa y se pretende doblar el número de participantes. La pretensión es que participen 100.000 niños y niñas de toda España.

Con ese primer informe vieron que había muchas problemáticas sobre las cuales es necesario incidir.

Sí, el tema de la salud mental; de la protección; el ver que los niños nos decían que sufrían fenómenos como el grooming, el sexting; que usaban las tecnologías muchísimas horas al día, por la noche; que accedían a todas esas plataformas a las que no debían porque no hay control; el asunto del acceso a la pornografía, que es terrible... Por otro lado, también es clave saber qué opinan los niños y las niñas, hacer posible la participación infantil.

¿Y qué hay que hacer?

Ahora estamos en un momento en el que todo es blanco o negro, y no tiene por qué. Está claro que estamos en un mundo cada vez más digitalizado y esto no va a cambiar. Así, hay que tomar medidas, ver cuáles son los riesgos y qué derechos de la infancia se están vulnerando en Internet. Se tienen que tomar medidas de forma consensuada, y escuchando la opinión de los niños y niñas. Y de la misma manera que les educamos para que sepan comer bien y practicar el ocio sano, cómo respetar o ser empático, también hay que enseñarles esa higiene digital. Deben saber que existen riesgos en Internet, webs a las que no pueden entrar, y que hay limitaciones.

¿Está a favor, entonces, de restringir el uso del móvil?

¿Que se prohíba el uso del móvil? Pues me parece una buena idea. De hecho, mis hijos ya son mayores, pero cuando iban a clase, el colegio decidió que no se usaba el móvil dentro. Pero no digamos que no se pueden usar las nuevas tecnologías, porque la realidad es que en el mundo de hoy, en el ámbito laboral, las personas adultas las necesitan. Lo que tenemos que saber es cómo introducir poco a poco toda esa educación digital. Y los profesores, el sistema educativo, necesitan acompañamiento. Otro tema es la elaboración de la normativa, que debe ser estatal y Europa. Nosotros estamos trabajando con el Gobierno central y en Europa.

Y garantizar que, una vez aprobada, se cumpla.

Sí. Los controles de edad para acceder a algunas plataformas ya está aprobado, es una normativa estatal y, sin embargo, no funciona. Debe haber controles de edad, control parental en los móviles y tener en cuenta las circunstancias de cada niño y familia. Hubo una cosa que nos llamó mucho la atención de ese estudio y era que muchos nos decían que entraban en Internet porque querían, a través de las redes sociales, hacer amigos, porque se sentían solos. Esto nos tiene que preocupar.

"En Ibiza no hay tradición de que las familias acojan a niños del sistema de protección"

Mencionaba el consumo de pornografía por parte de menores. El acceso es muy fácil.

Parece ser que hoy [por el martes] el Consejo de Ministros aprobará una estrategia para proteger el acceso de los niños a la pornografía. En las noticias que van apareciendo sobre este tema, hablan del estudio más importante, que se ha realizado en Balears. Lo ha hecho la universidad. Cuando lo leí, me pareció muy preocupante. Primero porque alude a que los niños no tienen ningún tipo de control de edad para entrar en esas páginas, pero lo peor de todo es que están aprendiendo. Su primera entrada a la sexualidad es la pornografía. Esto es gravísimo desde todos los puntos de los derechos de la infancia. Eso no es una buena formación, no es real, da una imagen absolutamente distorsionada de lo que son las relaciones de pareja y con una mujer. Bienvenida sea esta preocupación por el tema.

La salud mental ya es un tema de debate público y se habla mucho de la necesidad de reforzar la atención psicológica en la Seguridad Social.

Exacto, nosotros lo vimos en el primer informe que sacamos. Vimos que [en Balears] el 18,4% de los adolescentes presenta síntomas de depresión grave o moderadamente grave. Esto es preocupante, porque aunque es verdad que en ese momento salíamos de la pandemia, lo que nos mostraba era lo que nos han mostrado estos resultados en toda España: que ahora mismo hay una situación de preocupación con respecto a la salud mental y que los niños lo están manifestando y necesitan que hagamos algún tipo de atención. Están pidiendo ayuda.

Esta es su última visita a Ibiza como presidenta de Unicef Comité Balears. ¿Tiene prevista alguna reunión?

Una de nuestras facetas, precisamente para conseguir fondos para nuestros proyectos, es tejer alianzas con el sector privado. Hoy [por el martes] hemos venido para reunirnos con cadenas hoteleras [OD Hotels y Serra Mayans: Hotel Puchet y Hotel Rosales] que son aliadas nuestras con un programa que se llama Hoteles Amigos de la Infancia. A través de un convenio con nosotros, hacen una aportación que se destina a proyectos en diferentes partes del mundo que tienen que ver con el agua.

Uno de los proyectos que hay en marcha en Ibiza es el de la Casa del Menor -siguiendo el modelo Barnahus-, un espacio en el que atender de forma integral los casos de abuso infantil.

Sí, en diciembre nos reunimos con la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, con quien ya habíamos tenido muchas reuniones previamente. En cuanto a la protección de niños y niñas en Ibiza, existen pocos recursos y había problemas graves, problemas de falta de espacio y de falta de familias acogedoras, cosa que en Mallorca, por ejemplo, no ocurre. No existe esa tradición de que las familias acojan a niños y niñas del sistema de protección. Esto es un problema, porque si a un niño se le tiene que sacar de su familia biológica para protegerle, lo mejor es que esté en otra familia. Aparte, también existía el problema de dónde tratar todos los casos de abusos sexuales en la infancia. Para esto, el método Barnahus es para nosotros de los mejores que hay. Lo gestiona Save the Children y son casas en las que se acoge a los niños y se les da una solución integral a todos los problemas, sin que tengan que pasar por diferentes administraciones y espacios para contar varias veces todo su caso. La consellera nos comentó que esta era una de sus prioridades para la legislatura.