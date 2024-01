El Ayuntamiento de Ibiza ha ordenado la paralización de una obra que desde hace varios días vierte agua no contaminante en la playa de Talamanca. Varios vecinos alertaron hace días de esta evacuación de agua al mar no permitida al Consistorio, que envió "de inmediato" a sus técnicos para verificar su procedencia y si disponía de permiso.

El teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, ha explicado que un celador y personal de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) se personaron en la zona y, una vez detectado el vertido de "aguas freáticas" y tras confirmar que procedía de unas obras de construcción cercanas, explicaron a sus responsables qué hacer para evitarlo.

A pesar de todo, el vertido ha continuado, por lo que los técnicos han vuelto este miércoles a la zona para paralizar los trabajos de construcción y advertir a sus responsables de que no podrán reanudarlos hasta que cumplan las indicaciones que recibieron de los técnicos para modificar este vertido.

Grivé ha querido "tranquilizar" a los vecinos porque el agua que llega a la playa no es contaminante, "ni mucho menos", aunque reconoce que la empresa no dispone de permiso para hacerlo. "No pueden verter en la playa", insiste el concejal.

En el vídeo facilitado por los vecinos se aprecia que el vertido se produce bajo las escaleras de madera de acceso a la pequeña playa situada en la zona de ses Figueres. El agua es de un intenso color marrón.