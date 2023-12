El 88008, el Gordo más tardío de la historia de la Lotería de Navidad, ha pasado de largo en Ibiza, que no ha salido muy mal parada en este Sorteo Extraordinario con cuatro quintos premios que han dejado más de 1,5 millones de euros en la isla.

El primero en salir fue el número 88.979, agraciado con el tercero de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie. El número ha sido vendido en Ibiza, en el despacho receptor 60.805, en la calle de Bartolomé Roselló, 16 de Vila.

A los responsables de la administración mixta (venden diarios, souvenirs y otros productos) les ha pillado por sorpresa haber vendido algún décimo de este quinto premio.

De hecho, por el momento desconocen el número de décimos que han despachado, ya que el sorteo les ha sorprendido colocando un pedido de tabaco, según explica el responsable del establecimiento, Gerardo Tur, que señala que se trata de la primera vez que reparten suerte en la Lotería de Navidad. El número ha sido cantado a las 10.09 horas en el tercer alambre de la tercera tabla.

El segundo quinto premio en llegar a la isla ha sido el 01568, a la 10.40 horas. Los décimos de este número han sido vendidos en Siesta (Santa Eulària), en el bar Pascual, despacho receptor situado en la calle Margaritas, número 20. En total, ha repartido 1,5 millones de euros.

La suerte ha pillado a algunos de los agraciados mientras estaban desayunando y ha sido el propio dueño del establecimiento, Pascual Muñoz quien, al ver el número en la televisión, lo ha reconocido de inmediato. "Siempre ponemos la tele para ver el sorteo y, cuando ha salido, lo hemos reconocido", explica, contento, el propietario, mientras se escuchaban de fondo las celebraciones.

En total, en el bar han vendido 250 décimos de este quinto premio, un número que juegan desde hace años, aunque es la primera vez que les toca algo en el sorteo de Navidad. "Le ha tocado a mucha gente del barrio, conocidos, familias que viven aquí... También a algunos trabajadores de temporada que se lo han llevado a sus tierras", comenta Muñoz, que juega uno de los décimos agraciados. Con el dinero no tiene pensado hacer nada especial, pero sí aprovechar "con más alegría" las vacaciones que ya tenía programadas para este fin de año.

Dos premios en el mismo despacho

A las 10.57 horas se ha cantado el tercer quinto premio con décimos vendidos en Ibiza. El número 86007 agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se ha vendido en Puig d'en Valls (Santa Eulària), en el despacho de la calle Vicente Marí Mayans, número 2.

Fanny Yern está a la espera de conocer cuántos décimos del quinto premio ha vendido, un local de venta de comida y bebida que, además, despacha lotería. A pesar de que no sabe a cuántas personas ha llevado la suerte esta Navidad está contenta, casi eufórica. La suerte la persigue. En los últimos quince días ha entregado varios premios, uno de 10.000 euros, otro de 3.800 y "otros más pequeños". Y ahora, un quinto premio. Emocionada, confía en poder repartir más premios a lo largo de la mañana, aseguró antes de que cayera otro quinto premio en su despacho, con el número el 57421, minutos después del primero.

"Vendemos ilusiones"

"Si no das premios, parece que no es Navidad", explica Yern, que afirma: "Vendemos ilusiones". La vendedora no se ha quedado con ningún décimo premiado, es "imposible", confiesa, quedarse con uno de todos los números que llegan a despachar. Entre los agraciados está segura de que hay gente de Puig d'en Valls, pero también personas de fuera de la isla, trabajadores de temporada que antes de marcharse de la isla compran décimos para repartir entre sus familias.