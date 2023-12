El capitán marítimo de las Pitiusas insta a poner «límites» a la actividad del chárter

El capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, insta a poner «límites» a la actividad del chárter así como impulsar «planes de ordenación» en el litoral de las Pitiusas, mediante campos de boyas.

Gascón, que expuso la actividad de Capitanía Marítima en la reunión del Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Ibiza, celebrado el pasado miércoles, considera necesario «regular» el negocio de alquiler de embarcaciones, con o sin patrón, y que cada empresa de este sector pueda «garantizar» un amarre para dichas embarcaciones. «Si no lo tiene [el punto de atraque], puedes llegar con un barco desde cualquier punto de España y empezar una actividad lucrativa sin tener realmente un arraigo en Ibiza y sin tener una instalación donde dejar la embarcación o donde embarcar y desembarcar a la gente de forma civilizada», señala.

Aún así, la máxima autoridad marítima en las Pitiusas es consciente que la ley es «muy laxa» y basta con una declaración responsable para poner en funcionamiento una actividad de esta índole, de ahí que incida en la necesidad de regular el sector «muy bien» porque, de lo contrario, señala, «seguiremos estando saturadas todas las administraciones de forma irremediable».

Y es que, Gascón apunta que el hecho de no tener un punto de atraque garantizado, hace que estas embarcaciones pongan en peligro la «seguridad marítima», además de que la naturaleza «se vea resentida por esta presión». A modo ejemplo, el capitán marítimo indica que, tras algún temporal, se han visto obligados a remolcar, junto a Salvamento Marítimo, embarcaciones sin amarre «y no tenemos dónde entregarlo» porque no hay punto de atraque garantizado.

El responsable de Capitanía Marítima señala que este tipo de chárters, sin lugar fijo para amarrar, supone un «agravio» para aquellos empresarios que sí lo tienen y que pagan durante todo el año por tener sus embarcaciones a resguardo.

En relación a esta ausencia de puntos de atraque, Gascón señala que se deben impulsar «planes de ordenación» en todo el litoral, mediante campos de boyas, con el fin de tener unos fondeos «de forma ordenada».

«Sabemos que la presión náutica está garantizada porque Balears es muy atractiva», reflexiona, por lo que es necesario que las administraciones inviertan «muchísimo en recursos humanos y técnicos». De hecho, en la reunión del Consejo de Navegación y Puerto, el capitán marítimo apuntó que no se puede rebajar la presión náutica de recreo, «pero lo que sí se puede es controlar los espacios marítimos de forma más eficiente».

Estudios de carga

Así, apunta a la obligatoriedad de tomar medidas que «hablen de umbrales de capacidad», es decir, poner techo al número de embarcaciones y estudiar la carga que puede asumir el litoral.

Y es que, según indica la autoridad marítima , la densidad marítima es una «barbaridad», después de que el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, en Asturias, realizase un ‘time lapse’ -una secuencia de fotografías- del tráfico marítimo entre islas un día de agosto. «Es una barbaridad la densidad y ante el Consejo de Navegación expuse que era abrumador», señala, a la vez que asegura que se opone a que se sature el litoral de embarcaciones, después de un verano en el que, según su opinión, ha habido «más tráfico que nunca».

En otro orden de cosas, el número de incidencias atendidas han disminuido hasta las 136, frente a las 197 del pasado año o las 203 registradas en 2021. Esta reducción, según el capitán marítimo, se debe a las campañas realizadas desde los diferentes organismos marítimos relativas a la seguridad, pero en ningún caso a la disminución de la afluencia de embarcaciones.