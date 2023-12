Arriba Nadal i és temps de celebració, de retrobar-se amb amics i parents al voltant d’una taula amb els millors aliments. També és moment de recuperar tradicions i rituals transmesos de generació en generació, amb una forta component gastronòmica.

Tot comença el 24 de desembre amb la preparació de la salsa de Nadal, unes postres ancestrals de la qual cada família té la seua pròpia recepta. Totes les preparacions, tot i això, tenen en comú l’ametlla d'Eivissa, les espècies, el sucre i la mel, tot afegit a una base de brou de carn o oli, segons es tracti del centre-nord de l’illa o el sud. Una mena de torró líquid que culmina els àpats durant les festes nadalenques.

La carn bullida per al brou de la salsa s’emprava el dia de Nadal en un plat d’excel·lència com és el sofrit pagès, que inclou els productes emblemàtics del camp d'Eivissa: l’anyell, el pollastre pagès, la patata vermella, la sobrassada i la botifarra, amb un toc especiat que inclou el safrà i el dolç de la mel de tardor, recollida per a l’ocasió. A la ciutat també era tradicional cuinar una porcella o una cuixa d’anyell al forn.

Ús del peix fresc

Tot i que abans regnaven els plats festius basats en productes càrnics en ser més valorats que el peix, actualment també s’empren peixos i mariscs, com ara el gall de Sant Pere, la roja o el déntol, sense oblidar que amb un peix econòmic com el gerret es pot elaborar un exquisit arròs amb gerret i pinya de col.

Els productes estrella de la temporada de Nadal són l’anyell, la porcella, la sobrassada, la patata vermella, l’ametlla, peixos frescos, el safrà i la mel. I no oblidem acompanyar aquests plats amb vins d'Eivissa i brindar amb un dels escumosos que s’elaboren a l’illa, com els de Can Rich o els de Can Xumeu Vinya.

Recuperar la tradició

Els plats festius de la cuina eivissenca són una forma de recuperar la tradició i tornar als sabors de la nostra infància, a més de ser la forma més saborosa de transmetre-la. Per això, enguany, gràcies a la iniciativa de la Pimeef i la financiació del Consell d'Eivissa, a més de difondre les receptes dels plats més emblemàtics d’aquests dies (sofrit pagès, gall de Sant Pere al forn, cuixa d’anyell al forn i salsa de Nadal) també s’han enregistrat en vídeo per facilitar l’elaboració dels plats, gràcies a la col·laboració dels cuiners dels restaurants Es Ventall, Sa Nansa, Reart i Ca n’Alfredo. Es poden visualitzar a la portada de la web www.saborsdeivissa.es.

I no oblidem el toc saludable amb els productes de temporada com els cítrics, l’alvocat, la col pagesa, la ceba tendra o les bledes i els espinacs.