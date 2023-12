Demoras de hasta tres semanas para vacunar a personas mayores

«No puede ser. Mi madre tiene más de 90 años y no puede ser que, al llamar para ponerle las vacunas, nos den cita para dentro de tres semanas», afirma Carmen, hija de la paciente, completamente incrédula. Solicitó la cita para su centro de salud, Can Misses, el pasado 20 de noviembre y no le han dado una cita hasta el 5 de diciembre. En la misma situación se encuentra otra familia en este mismo centro de salud, donde la pidió el 23 y no se la dieron hasta el 7. Es decir, entre dos y tres semanas.

