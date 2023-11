Enrique Garcerán, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera: «No hay malos pacientes sino poco informados»

La charla que el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, impartió ayer en la Llar Eivissa tenía un objetivo básico: convertir a las personas que allí acudieron en buenos pacientes, entendiendo como tales a aquellos que conocen los recursos sanitarios que están a su alcance y saben cuándo y cómo hacer uso de ellos. «No es que haya malos pacientes, es que están poco informados. Es nuestro trabajo explicarles bien dónde tienen que acudir dependiendo del problema de salud al que se enfrenten, porque eso les va a beneficiar directamente a ellos y, por supuesto, va a hacer que funcione mejor el sistema sanitario». Ese fue, en esencia, el mensaje que transmitió el primer conferenciante de las Jornadas de hábitos de vida saludable organizadas por el Consell de Ibiza.

El máximo responsable de la sanidad pública pitiusa dejó muy claro que, a veces, «acudir al servicio de Urgencias de los hospitales no es la mejor opción» cuando uno se encuentra mal. «Os aseguro que allí nunca hay poco trabajo. Es el embudo en el que va a caer todo y tenéis que ser conscientes de que allí se atiende no solo a las personas que entran a pie en la sala de Urgencias sino también a las que llegan en ambulancia», apuntó. Como alternativa «ante patologías menos graves», explicó que hay que recurrir a los centros de salud y a sus servicios de Urgencias, donde los tiempos de espera se reducen considerablemente al no estar habitualmente saturados.

Patologías graves y urgentes

Con el ánimo de aclarar cuándo hay que recurrir a un recurso u otro, Garcerán diferenció entre enfermedades consideradas graves o muy graves y las que son urgentes, «que pueden coincidir con las primeras, pero no suelen hacerlo». Dentro del primer grupo, citó, por ejemplo, «la insuficiencia renal, la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la hipertensión, la artritis, la depresión, el alzhéimer y el cáncer». Entre las patologías que sí son urgentes enumeró «el ictus, el desprendimiento de retina, el infarto de miocardio, la crisis de hipertensión , el abdomen agudo, la insuficiencia renal aguda, la crisis de insuficiencia respiratoria, la trombosis venosa profunda y las fracturas».

El gerente del Área de Salud de Eivissa y Formentera se mostró partidario de proporcionar información a los pacientes que acudan a Urgencias «sobre el tiempo que van a tener que esperar allí». El propósito es evitar la incertidumbre y que ellos decidan si quieren quedarse o recurrir a otros medios, como pedir cita a su médico de cabecera o ir a Urgencias de su centro de salud. «Un paciente no tiene por qué estar siete horas en Urgencias del hospital si han valorado su caso como una urgencia demorable. Creo que lo mejor sería decírselo para que pueda tomar una decisión al respecto. Ahora mismo esta información no se facilita al paciente porque es un tema complejo que requiere, entre otras cosas, de asesoría jurídica, pero estamos estudiando la posibilidad de hacerlo», adelantó.

El ponente quiso dejar muy claro a la audiencia que «el acceso a los servicios sanitarios públicos también se puede hacer a través de enfermería». «Muchas veces las consultas te las puede solucionar por teléfono tu enfermera y, en caso de no poder hacerlo, te dará una cita presencial con ella y con el médico», señaló.

Garcerán, que hasta hace pocos meses era médico de Atención Primaria, aseguró que «las listas de espera de los centros de salud pitiusos son muy cortas, en torno a las 48 horas». Esta afirmación sorprendió a algunas personas del público, como María Jesús Marfil, que intervino para comentar que en su caso había tenido que esperar hasta una semana para tener cita con su médico de cabecera. Otro de los asistentes, Fidel Corituma, se interesó en ese momento de la charla-coloquio por saber cómo se puede elegir al doctor que a uno más le guste y el gerente le aclaró que «es posible cambiarse de médico de cabecera siempre que pertenezca a la misma zona sanitaria».

12 casos de cáncer a la semana

El gerente del Área de Salud pitiusa dedicó también unos minutos a hablar del cáncer, una dolencia «grave, aunque no urgente», que se trata en Oncología, pero que diagnostican «prácticamente todos los médicos del hospital y de Primaria». «Ahora estamos muy volcados en traer oncólogos a Can Misses, pero tenemos que potenciar después el resto de áreas», señaló. Lo dijo después de dar un dato preocupante: «En Eivissa se están dando entre diez y doce nuevos casos de cáncer a la semana y eso es una barbaridad».

Durante la charla salieron a colación otros temas como las medidas que se han tomado para garantizar un uso adecuado del aparcamiento del Hospital Can Misses o las largas listas de espera en las diferentes especialidades, problema que también es prioritario para Garcerán.