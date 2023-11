Jose Manuel Valverde: «A una persona adictiva no le puedes dar un mórfico, se enganchará»

El doctor Valverde alerta del problema que está surgiendo en otros países y que ya ha aparecido ocasionalmente en este de las adicciones de las personas a los fármacos para el dolor que contienen opioides (fentanilo). Y lo razona: «A una persona adicta a las benzodiacepinas, o que consume alcohol u otras drogas, no le puedes recetar un mórfico porque ya puedes prever que se va a enganchar», aconseja limitándolos a casos de dolor agudo (postoperatorios) o a pacientes en situación terminal. «Por debajo de los 40 o 45 años habría que pensárselo mucho antes de recetar un mórfico», aconseja revelando que ya hay muchas personas adictas a ellos generando un problema de salud pública.

Hay fármacos para la demencia, continúa, que son preventivos y que, por tanto, no tiene sentido prescribirlos a una persona mayor con un alzhéimer ya muy desarrollado. O que para tratar el insomnio es preferible adoptar una serie de medidas como no realizar nada que te active en las últimas horas del día, no tener todas las luces encendidas o dormir con ordenadores que desprendan mucha luminosidad porque eso impide que se secrete la melatonina, la hormona del sueño, antes que toda la población esté tomando psicofármacos o hipnóticos. «No debería haber medicamentos que los tengas que tomar de por vida. Y los que lo son, como los fármacos hipertensivos o para el azúcar, hay que vigilarlos para ir revisando su efecto y su dosificación», concluye.