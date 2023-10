Vox no se sentará con el PP hasta tener el calendario del castellano

Vox continúa con su órdago al Govern y asegura que no se sentará a negociar con el Partido Popular si no hay un calendario definido para aplicar la libre elección de lengua en las aulas. Los ultraderechistas vuelven a amenazar con bloquear los presupuestos si el Ejecutivo no concreta «el cuándo y el cómo» se implantará su propuesta estrella el próximo curso. De esta forma, Vox le pasa la patata caliente a su socio, quien deberá tomar la iniciativa y decidir hasta dónde está dispuesto a ceder para sacar adelante el techo de gasto.

Según explican los ultraconservadores, siguen esperando un movimiento por parte del PP para avanzar en esta cuestión a través de una llamada que todavía no se ha producido. Una exigencia, la de la calendarización, que estuvo muy presente en el pleno del pasado martes. «Después de las declaraciones del conseller de Educación, Antoni Vera, en las que habla de que no se va a separar a los niños en función de la lengua ya no es suficiente el cuándo, también queremos aclarar el cómo», expresó Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament. De hecho, ayer redoblaron su ofensiva contra el Ejecutivo al presentar por primera vez una interpelación sobre política general en materia lingüística, impulsada por la propia Ribas, lo que supone ir un paso más allá para discutir con más contundencia sobre esta cuestión. También han incluido para el próximo plenario la siguiente pregunta dirigida a la presidenta del Govern, Marga Prohens: «¿Qué valoración hace de que los niños puedan estudiar en su lengua materna?». Cierran filas El pulso con los populares contaría con el respaldo de la dirección nacional del partido después de que ayer decidieran cerrar filas con el ala dura en Balears. Tras la reunión mantenida en Barcelona por parte del grupo parlamentario con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, los diputados han recibido autonomía para llevar a cabo la estrategia que consideren oportuna respecto a la libre elección de lengua y el techo de gasto. El encuentro sirvió para cerrar la crisis interna que se había generado en la formación ultraderechista la última semana y confirmar que el ala dura del partido, representada por Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Manuela Cañadas tendrá capacidad para negociar la implantación de la libre elección de lengua como requisito imprescindible antes de apoyar el techo de gasto. Desde el grupo parlamentario en Balears expresaron que «la coordinación con Madrid es total». Por su parte, el Partido Popular volvió a ser muy claro respecto a la aplicación de la libre elección de lengua. A pesar de que Vox amenaza con tumbar el techo de gasto, los populares responden al órdago de sus socios asegurando que será el Ejecutivo quien decida cómo se aplicará la medida. «Quién marca los tiempos en la libre elección de lengua es el Govern, y en este caso la conselleria de Educación», expresó la portavoz adjunta Marga Durán. La portavoz detalló que la propuesta se llevará a cabo «de forma calmada y tranquila», consensuada con las mesas sectoriales y las familias. «El conseller Antoni Vera fue muy claro con el compromiso de cumplimiento de forma progresiva, en determinadas etapas el próximo curso y de manera progresiva en los próximos, a través de un bilingüismo cordial en las aulas, en esto estamos trabajando». Asimismo, le volvió a recordar a Vox que el Govern está cumpliendo con lo pactado entre ambas formaciones. «Es evidente que el PP cumple con los acuerdos de investidura, de forma clara y transparente. Nuestro objetivo es seguir cumpliendo». Primera solicitud para hacer el 50% de las clases en castellano En plena crisis entre PP y Vox por la libre elección de lengua, padres del IES Calvià han pedido al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que se satisfaga el derecho de sus hijos, «recogido por el Tribunal Supremo y por la doctrina del Tribunal Constitucional», a recibir en castellano el 50% de las clases y en al menos en una área, materia o asignatura no lingüística troncal. Así lo comunicó ayer el sindicato PLIS, cercano a Vox, que señala que «la respuesta del Ejecutivo será la prueba de fuego de si el Govern respeta la obligatoria vehicularidad del castellano y del catalán».