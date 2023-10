El Cepca atiende a un 13% más de jóvenes con ludopatía que antes de la pandemia en Ibiza y Formentera

La coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas del Consell de Ibiza (Cepca), Belén Alvite, revela que el organismo atiende a un 13% más de adolescentes y jóvenes de hasta «19 o 21 años» por ludopatía que antes de la pandemia. Este crecimiento se debe, según ella, a varios factores. Primero, el confinamiento obligado por la situación sanitaria hizo que muchos se iniciasen en los juegos de azar. «En la pandemia, generaciones de chicos y chicas muy jóvenes que querían empezar salir porque cumplían la mayoría de edad, no lo pudieron hacer hasta dos años después», recuerda.

Otros factores que señala son la cada vez mayor accesibilidad a los juegos de azar online y la ocasional ausencia de control por parte de las familias de los jóvenes y de las Administraciones públicas: «No ponemos los filtros suficientes como para que los menores no jueguen». «Todo eso va creando una tormenta perfecta para que haya habido este aumento tan importante», concluye.

«La ludopatía está normalizada», afirma tajante Belén Alvite. Por eso, concreta que muchas veces es complicado reconocerla en un familiar, alguien conocido o en uno mismo. La directora del Cepca indica que una de las líneas rojas «que no se deben traspasar» es el gasto de grandes sumas de dinero. Señala que hay padres que no se dan cuenta de que sus hijos sufren una adicción hasta que gastan 2.000 euros y que otros no llegan a saber del problema hasta que han perdido sumas mucho más elevadas. También explica que la publicidad en Internet de créditos instantáneos puede empeorar la situación.

Al respecto, comenta que una circunstancia de riesgo es el momento en el que los jóvenes manejan dinero por primera vez: ya sea con el primer empleo o al empezar los estudios fuera de Ibiza. Alvite pone de ejemplo el caso de uno de los últimos jóvenes que empiezan con la terapia en el Cepca, que fue a estudiar a una zona de una ciudad de la península en la que hay muchas casas de apuestas. «Cuando los padres fueron allí pensaron que era normal que estuviese jugando: el chico tenía que hacer un recorrido de no sé cuántas casas de apuestas antes de llegar a la universidad».

Belén Alvite señala que la ayuda del Cepca es gratuita y que basta con llamar al teléfono de contacto y pedir una cita, que «puede ser para amigos, hijos e incluso hemos tenido casos de abuelos que las reservan para los nietos que tienen a su cargo». También apunta que dos psicólogos atienden los casos y que establecen pautas diferentes para los familiares y los afectados.

Campaña contra la ludopatía

Para afrontar esta situación, el Cepca presenta una campaña institucional para concienciar de los riesgos de los juegos de azar en colaboración con la conselleria de Promoción Económica del Consell. «Hemos enviado 300 de estos carteles a espacios como centros de salud, bibliotecas, centros deportivos e institutos, claro», señala Belén Alvite mientras toca uno de los rótulos que tiene ante ella en la mesa de la rueda de prensa. Aunque esta iniciativa pretende alejar de la ludopatía a los jóvenes, «está dirigida a toda la población», puntualiza la consellera del área, Maria Fajarnés.

A la directora del Cepca le cambia la expresión cuando habla del QR que se encuentra bajo la palabra central del letrero: «El código lleva a un vídeo del que estoy absolutamente enamorada. Será una campaña extensiva: aparecerá en el cine, los medios de comunicación y las redes sociales». Alvite se refiere al contenido audiovisual de 45 segundos que realizaron los alumnos que el año pasado cursaban el segundo curso del Bachillerato de Artes Escénicas del IES Quartó de Portmany. El profesor Manolo Matoses, que acudió al evento, supervisó el proceso: «Fue una experiencia fantástica. Hemos hecho un pequeño proyecto de clase incorporado a las materias que hacen los alumnos de artes escénicas y hemos funcionado como una agencia publicitaria en miniatura».

Acerca del proceso creativo de la pieza, Alvite comenta mientras mira a Matoses: «Solo fuimos y les contamos a los chicos lo que necesitábamos». «Nos han permitido hacer el vídeo con nuestros recursos y nuestros medios —apunta el profesor de instituto—. Hemos recibido la ayuda de los profesionales del Cepca, que nos enviaron mucha información muy actualizada y detallada de este problema». «Hay mucho talento en los jóvenes de Ibiza», concluye satisfecha Fajarnés.

De momento, esta campaña institucional ya ha cumplido su objetivo en los estudiantes de Artes Escénicas colaboradores en el vídeo. «No es un tema que trabajamos directamente en clase, así que hemos aprendido mucho al respecto. Los alumnos que han participado en la campaña han aprendido bastante. Han acabado muy concienciados con esta cuestión», explica Matoses.