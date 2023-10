Los niños serán vacunados de la gripe después que los mayores

La campaña de vacunación infantil contra la gripe tendrá que esperar. Y no solo porque no han llegado las vacunas a este archipiélago (la compra la ejecuta de forma centralizada el Estado español), sino porque la planificación de la conselleria de Salud ha establecido que se inmunizará en primer lugar a las personas mayores más vulnerables y a los colectivos de riesgo y, tras ellos, a los niños.

Como se recordará, por primera vez en la historia de las campañas de vacunación contra la gripe de este país, en esta ocasión también se inmunizará frente al virus estacional a todos los niños sin ningún factor de riesgo con edades comprendidas entre los 6 meses y los 6 años.

Estas cohortes etarias infantiles implican que esta campaña de fecha de inicio aún no revelada por la Administración están llamados a vacunarse un total de 45.000 niños sanos.

Vacunas en centros de salud

Fuentes pediátricas lamentaron la falta de previsión por parte de la conselleria habida cuenta de que a los menores de seis meses a los dos años se les vacunará inyectándoles el fármaco mientras que al resto se les podrá inmunizar con una vacuna intranasal y sin el amedrentador pinchazo. También lamentaron las citadas fuentes que no se haya dispuesto ninguna infraestructura, tipo vacunódromo, para inmunizar a este numeroso colectivo infantil. Desde Salud confirmaron que no habían contemplado esa vacunación paralela, que se ejecutará en los centros de salud.

La decisión de que sean los mayores y los colectivos más frágiles los que sean vacunados en primer lugar fue confirmada por fuentes de la conselleria de Salud, que asimismo reiteraron que en el mismo acto médico se procederá a inmunizar a estos colectivos contra la gripe y contra el covid con dos pinchazos diferentes.

Sobre la fecha en que se comenzará a inmunizar a estas personas, Salud se limitó a señalar que se está a la espera de recibir las vacunas procedentes de la compra centralizada del Gobierno español. Y que todo apunta a que la campaña comenzará a finales de este mes de octubre entrante.

Otras fuentes sanitarias apuntaron sin embargo a un colapso en el stock de las vacunas contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que causó la pandemia de coronavirus que acaba de decaer.

Por ello se estaría a la espera de que se resuelva esta falta de fármacos para poder citar a las personas para que sean vacunadas contra los dos virus en una misma visita y no tener que convocarles dos veces.

No llegan los anticuerpos para evitar las bronquiolitis

Pese a que así estaba previsto, la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS) que provoca las inquietantes y en ocasiones graves bronquiolitis entre los bebés no comenzará este mes de octubre. Y el motivo no es otro, como ha admitido la conselleria de Salud, que los fármacos necesarios para ello no han llegado a este archipiélago. Aunque sí lo han hecho a otras comunidades más agraciadas como la gallega, la murciana o la andaluza, según han confirmado expertos del sector.

Como se recordará, esta campaña estaba previsto dosificar los anticuerpos monoclonales contra el VRS a todos los niños nacidos entre el pasado mes de abril y octubre. Y también que a todos los nacidos a partir del día 1, y hasta finales del próximo mes de marzo, se les dispensaría el fármaco antes de salir de alta del hospital con el alta bajo el brazo.

No obstante, la ausencia de los citados fármacos (que, a diferencia de las vacunas, contienen la sustancia que matará al virus al estar los sistemas inmunitarios de los bebés inmaduros para fabricar defensas contra ellos), impedirá que se inmunice a los que nazcan en los próximos días, como estaba previsto inicialmente.