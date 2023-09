Rafael Triguero: «El actual Mercat Nou se convertirá en una zona verde»

¿Cómo está el proyecto del Mercat Nou que ustedes planteaban modificar? ¿Es viable la modificación?

En nuestro planteamiento de modelo de ciudad el Mercat Ciutat d’Ibiza juega un papel fundamental. Uno de los principios que tenemos en este equipo de gobierno es no trabajar a golpe de titular o presentaciones de renders. Desde el 19 de junio estamos trabajando en este futuro mercado. Tenemos mucho avanzado y saldrá a la luz en breve porque hay cosas que se tendrán que presentar en exposición pública. Vamos a tener un mercado de referencia en la ciudad de Ibiza, con la actualización y la modernidad necesaria para serlo. Queremos que todo el mundo que quiera venir a este mercado desde toda la isla lo pueda hacer, pueda aparcar y disfrutar de la restauración o de cualquier actividad lúdica que haya en la ciudad. Esperamos que sea una realidad este mandato y está encarrilado.

¿Finalmente cuál será su ubicación?

A 125 metros del actual.

¿En el parque de la Paz?

Sí. El actual mercado que tenemos ahora se convertirá en una gran zona verde para nuestra ciudad y podremos desarrollarlo sin ningún tipo de problema.

Hablamos de unas obras enormes, ¿qué plazos manejan?

Será un proyecto por fases. Cualquier obra que se desarrolle en la ciudad contará con una información cercana y accesible como queremos hacer ahora en las obras de la calle Pere Francés que empezarán el 2 de octubre. El lunes tenemos una reunión con vecinos y comerciantes para explicarles el proyecto que nos encontramos y el planteamiento del desarrollo de las obras. Se hará por fases, con el fin de no afectar a toda la calle, como ha sucedido en Isidor Macabich, con la afección que eso tiene para comerciantes, vecinos y visitantes. Así lo queremos hacer con todos los proyectos que se desarrollen en nuestra ciudad.

Entonces, ¿las fases para remodelar el Mercat Nou y el Parque de la Paz cómo serán?

Primero se construirá el aparcamiento subterráneo en la zona del mercado, luego el mercado Ciutat d’Ibiza, nuevos aparcamientos y ya la zona verde. En total serán cinco fases todo ese desarrollo del nuevo eixample de la ciudad.

¿A pesar de lo que dice el Pepri, seguirán adelante con el proyecto de centro cultural en Sa Peixateria?

Sa Peixateria va a ser un gran centro cultural, eso lo tenemos claro. Contamos con el aval a nivel técnico del personal de Núcleo Histórico, contamos con el aval de vecinos, comerciantes de esa zona y de otras zonas de la ciudad.

¿No podría haber sido sa Pedrera, que no requería cambio de uso?

No lo sé, sé cómo nos la encontramos y que nosotros recuperaremos este espacio. Y si me preguntas si podría haber sido el Polvorín te digo lo mismo, sé las condiciones en las que nos encontramos el Polvorín y cómo pretendemos dejarlo. ¿Podría haber sido el claustro del Ayuntamiento Antiguo? No lo sé, sé lo que vamos a desarrollar para dar más vida a ese claustro. Y sabemos que el proyecto de sa Peixateria tiene que revertirse para hacer un centro cultural. Este edificio fue un mercado y se acabó convirtiendo en un almacén y en las neveras del Mercat Vell. No queríamos que se convirtiera en un lugar selecto de restauración, porque restauración hay mucha y muy buena y tenemos que dar vida y potenciar la restauración del puerto, la Marina y sa Penya

Principalmente el proyecto planteaba un mercado de carne y pescado aunque también incluyese algún puesto de degustación, ¿qué opciones para comprar carne y pescado tendrá la Marina?

Se traslada al mercado de referencia, que será el Ciutat d’Ibiza.

Les quedará un poco lejos a los vecinos, que ahora sólo cuentan con una pequeña tienda de comestibles.

Sí, pero te cuento una cosa. En 2010 se encarga a Mercasa la posibilidad de desarrollar este proyecto y renuncia a desarrollarlo ante la inviabilidad del proyecto y sostenibilidad financiera. Desde ese año hasta el 2022 se ha mantenido ese proyecto. Tenemos que ser más ambiciosos y tener una visión más a largo plazo. Dotar a ese barrio de esas posibilidades, creo que pocos vecinos lo van a ver con malos ojos o lo van a cuestionar.