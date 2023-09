Vecinos de Platja d'en Bossa: «Seguimos siendo el barrio más sucio y olvidado de Vila»

Defensas de los barcos golpeados por el temporal perdidas en los jardines. Varios dedos de arena sobre el paseo. Una pequeña barca varada en la playa, convertida su proa, todas las mañanas, en romántico paisaje para autofotos. Hace más de diez días del temporal y vecinos de la zona de Vila de Platja d’en Bossa siguen preguntándose cuánto más va a tardar el Ayuntamiento de Ibiza en componer un poco la zona.

Durante los primeros días confiaban en que las brigadas de limpieza y los técnicos llegarían cuando acabaran de adecentar Talamanca, que parecía haberse llevado la peor parte de la DANA. Pero se han quedado como los habitantes de Villar del Río: esperando algo que no iba a llegar. «Mira la arena que hay en el paseo. No es una poca, son varios dedos de altura, en algunas zonas, incluso se forman montañitas. Se podría haber devuelto toda a la playa, que buena falta le hace, pero casi dos semanas después es imposible. Está sucísima», comenta Maribel, una habitual de los paseos mañaneros. Lleva años acostumbrada a sortear, a paso rápido, restos de botellón, pero lo de la arena no se lo esperaba. No esperaba, al menos, que durara tanto.

Lo mismo que la barca. El 3 de septiembre por la tarde, los embates de la embarcación verdiblanca contra el muro del paseo, golpeada con furia por el temporal, los grabaron decenas de personas. Diez días después sigue ahí, grabada y fotografiada, también, por decenas de turistas. «Tenemos el barrio más sucio y olvidado de Vila. Bueno, seguimos teniéndolo, porque esto ya pasaba antes y sigue pasando ahora», señala Pedro, que asegura que hace «mucho» que no ve a un basurero por la zona. «Hasta julio veía a un señor todas las mañanas por el paseo, pero no le he visto más en todo el verano», indica.

Los vecinos destacan algunos de los «puntos negros» de la limpieza. El primero: un «nido de basura» en plena avenida Pere Matutes Noguera, a escasos metros del hotel Mare Nostrum. En el escaso espacio que hay entre una caseta de la luz y la valla metálica que cerca un solar se acumulan papeles, envases, latas, botellas vacías, cajas de comida para llevar... Sólo hay que dar la vuelta a la esquina, girando por la calle D’en Bossa, para descubrir una botella rota. Los cristales, en mitad de la acera, llevan ahí más de una semana, sin que el servicio de limpieza los haya retirado. «Retiré algunos ayudándome con las bolsas de recoger las cacas de la perra, pero estuve a punto de cortarme y lo dejé», indica una vecina del edificio que hay a ese lado de la calle.

La acera, como las dos siguientes en la ruta hacia Sant Josep están completamente cubiertas de hojas secas. «Hace unos días una señora mayor se patinó», comenta otra vecina, que al escuchar la conversación sale al balcón. «Nunca lo había visto tan sucio, y ya es decir. Eso por no hablar de la falta de control. Casi todas las madrugadas, al volver de las discotecas, hay varios botellones en la playa. A veces desde casa se escucha la música que ponen, pero da igual que llames a la policía, nunca vienen», señala antes de volver a meterse en casa. «Sólo hemos visto a la policía por aquí después de que se publicara lo de los coches aparcados en la acera, pero ya está», afirma Mari, vecina de la calle Pablo Picasso, que critica cómo amaneció este domingo la pequeña zona de picnic que hay en la esquina de Pere Matutes Noguera con Fray Luis de León.

«Es la pescadilla que se muerde la cola: como está sucio, la gente no tiene cuidado. ¿Y por qué está sucio? Porque no hay ningún tipo de control. No se ve un policía por aquí en todo el día», insiste. Esto lo sabe bien Isabel, cuyo hijo mayor, ya adulto, va en silla de ruedas y que está harta de ver las «pocas» plazas de aparcamiento para movilidad reducida de la zona están «siempre» ocupadas por vehículos sin la tarjeta identificativa. «Somos el barrio frontera, no contamos para nada», critica Isabel.

Ni policía ni Línea Verde

Ni la policía ni la Línea Verde acaban de funcionar, afirman los vecinos. Hace unos días, una vecina de la calle José Vargas Ponce envió un mensaje a la Línea Verde para denunciar la suciedad y el estado de la calle, llena de hierbas. «Vinieron al cabo de unos días, pero limpiaron un trozo y no volvieron más», recuerda. Días más tarde, explica, se encontró con un «superior» del departamento de Medio Ambiente, al que reiteró su queja. Sin embargo, según su relato, le contestó que no estaba en horas de trabajo, a lo que la vecina se replicó que se lo decía allí, en persona, porque está «harta» de llamar al Ayuntamiento y que nadie la atienda. En el barrio se comenta la posibilidad de crear un perfil en redes para denunciar la suciedad y el abandono del barrio, con fotos y vídeos de los vecinos. «Yo creo que nos han quitado recursos aquí para ponerlos todos en el centro», comenta una vecina. «Me encantaría, pero es que no controlo mucho las redes», se lamenta Ángela, a la que la jubilación deja bastante tiempo libre que podría emplear en esta misión. Varias vecinas recuerdan que el voto cambió por completo en el barrio (de feudo socialista pasó a azul) en las pasadas elecciones locales y están convencidas de que se debió, principalmente a esa sensación de abandono que tenían los residentes en la zona.

El Ayuntamiento lo niega

Desde el Ayuntamiento de Ibiza negaron ayer la mayor, asegurando, a pesar de las estampas que pueden verse recorriendo el barrio. «Sí se han realizado trabajos desde el mismo día del temporal», asegura una de las integrantes del equipo de comunicación, que detalla que se han retirado «embarcaciones dañadas, restos de embarcaciones y residuos sólidos» de la playa. Sobre la que aún permanece varada en la arena, aseguran que se ha notificado la situación a los propietarios que «están tomando medidas para retirarlas en coordinación con empresas especializadas». «El Ayuntamiento, en colaboración con Capitanía Marítima, sólo procederá a retirar aquellos barcos que carezcan de matrícula o cuyo propietario no pueda ser identificado», recalcan. Además, asegura que desde el temporal «se han usado barredoras y karcher de refuerzo de limpieza casi a diario».

Respecto a la arena que se acumula a lo largo de todo el paseo señalan que se ha retirado la de «áreas clave», básicamente el embarcadero, la pasarela de entrada y las escaleras de acceso «para preservar la seguridad y la accesibilidad». En este sentido el Consistorio asegura que se ha mantenido la «limpieza habitual» del paseo: barrido manual, vaciado de papeleras y mantenimiento de los bancos. A pesar de esto, el paseo lleva desde el fin de semana del temporal alfombrado con una gruesa capa de arena. «Esta mañana, mi mujer, que siempre va por el paseo, ha ido por la calle principal porque caminar por aquí es complicado», indica Mario, que vive cerca del local de la asociación de vecinos.

El Consistorio insiste en que en las zonas de la avenida principal y de Pablo Picasso se ha hecho «un mantenimiento integral»: barrido manual y con máquina, desbroce, recogida de excrementos, vaciado de papeleras y limpieza de calles con agua, detalla el Consistorio que señala que los días 18 y 19 de agosto se desbrozó la calle Pablo Picasso y los días 20 y 21 de ese mismo mes «se empezó a desbrozar en Vargas Ponce».

Que el problema está en Vila los vecinos lo tienen clarísimo. Lo ven. Tienen una muestra clara: el carrer Alzines. Separa los dos municipios. La acera de Sant Josep, limpia. La de Vila, todo lo contrario.