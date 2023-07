PP y Vox celebran la supresión del Impuesto de Sucesiones

El Parlament balear convalidó ayer, con el voto a favor de PP y Vox, el decreto ley para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que incluye la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales solo nueve días después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunciara la decisión en el Consolat de Mar. Toda la izquierda votó en contra (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos) y cargó con contundencia contra una medida que califican de «chapuza» y «fraude». Ahora el decreto se tramitará como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas y, de esta forma, «mejorar» el texto final.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, aprovechó la ocasión para anunciar también una reforma fiscal «más amplia, que permita devolver el dinero a la ciudadanía que ha pagado por la presión fiscal vigente hasta ahora y por la inflación desbocada de los últimos dos años».

Costa defiende que se trata de una cuestión de «justicia» que supone cumplir con la palabra dada durante toda la campaña electoral: «El sudor y el esfuerzo no deben tener un precio adicional, no se puede castigar a quien ha trabajado y ha decidido guardar ahorros». En este sentido, asegura que la bajada de ingresos «en ningún caso» supondrá una pérdida de la calidad de los servicios públicos esenciales. Incluso afirma que se verán incrementados los presupuestos de Sanidad o Educación: «Los ingresos del próximo año más que compensarán la rebaja fiscal de este decreto».

Por su parte la diputada de Vox, Patricia de las Heras, celebra que el acuerdo firmado con el PP «empieza a dar sus frutos» porque medidas como la supresión de Sucesiones «alivian» a las familias que «ya venían estranguladas por las políticas socialcomunistas» del Pacto de izquierdas, aunque lamenta que la redacción del decreto «no es la más adecuada» pese a ser un buen punto de partida: «No tengan miedo ni complejos, hay que expulsar las políticas ruinosas de la izquierda». En cuanto a la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para inmuebles de menos de 270.000 euros, asegura que será «a todas luces insuficiente» porque «ni siquiera» la vivienda más barata de las islas podrá beneficiarse.

El PSIB denuncia que el decreto incluye «graves errores técnicos como discriminar ilegalmente a los no residentes»

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, denuncia que se trata de un decreto «chapuza, con prisas, electoralista y con errores» y lamenta que, a raíz de la premura, la norma incluya «graves errores técnicos como discriminar ilegalmente a los no residentes o afectar el IRPF». Además, acusa a Costa de mentir cuando dice que el coste para la Administración será de 60 millones anuales: «Generará un agujero en el presupuesto de este año y devuelve en las islas a la senda del déficit público, poniendo en peligro políticas clave para Balears».

Por otro lado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, califica este decreto ley de «fraude» porque las medidas que propone el PP «no buscan paliar en absoluto el problema de acceso a la vivienda». Sobre la afectación al sostenimiento de los servicios públicos, manifiesta que deberán hacer «un acto de fe» ya que «nadie se cree» que dejar de ingresar 75 millones no afectará a algún servicio: «Si la inmensa mayoría de los ciudadanos no podemos soñar con comprar una casa y cada vez lo tenemos más difícil para alquilarla no es por los impuestos, sino porque los precios aumentan muy por encima de los salarios».

Asimismo, expresa que supondrá que unos pocos se ahorrarán mucho dinero mientras que muchos se ahorrarán poco o nada: «Todos juntos acabaremos pagando el ahorro de los de siempre con recortes de servicios públicos. Esta reforma no la hacen pensando en la mayoría de la población, la hacen pensando en unos pocos que serán los que saldrán beneficiados».