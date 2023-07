La restauración pitiusa aplaude el final de la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes

Los ciudadanos de Balears pueden volver a fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La prohibición estaba vigente desde agosto de 2020 pero ayer el BOE publicó la orden del Consejo de Ministros, del 4 de julio, por la que se pone fin a la crisis sanitaria ocasionada por el covid. Por lo tanto, decaen a todas las medidas extraordinarias adoptadas que hubieran sido acordadas por la crisis sanitaria, entre ellas la prohibición de fumar en las terrazas de bares y cafeterías y llevar masarilla en farmacias, centros de salud, hospitales o residencias.

La noticia ha sido bien acogida por el sector de la restauración pitiuso. El vicepresidente de la CAEB, José Antonio Roselló, mostró su satisfacción y en general la de todo el sector: «El levantamiento de la prohibición es una buena noticia porque nos tenemos que acordar que esto fue una medida que causó mucha controversia en su momento, independientemente de que fuese necesaria» por la situación de pandemia, que se desencadenó en el mundo a mediados de marzo de hace tres años.

El vicepresidente de esta patronal recordó que la crisis sanitaria «nos puso en tesituras complicadas, ya que lo que era bueno para una cosa era delicado para otras; me refiero a que aunque la medida era necesaria, creó muchos problemas para la restauración y conflicto con los clientes, porque no todo el mundo entiende esto bien, a lo que se añade la persecución contra los fumadores». Roselló se congratuló de la orden que da por terminada la pandemia, «porque así se levantan restricciones que de por sí eran muy controvertidas».

Por su parte, el representante de la Federación de Restauración de Balears en las Pitiusas, Joan Roig, calificó la orden ministerial de «correcta» para luego señalar que «mucha clientela ya se había acostumbrado a levantarse de la terraza para fumar y lo siguen haciendo de forma automática».

El representante del sector añadió que en su caso particular (regenta un establecimiento de restauración en Ibiza), «crearé espacios con una zona para fumadores y otra para no fumadores». Y admitió que la convivencia entre fumadores y no fumadores a partir de ahora puede generar algún conflicto entre ellos, «ya que hay gente a la que puede molestar el humo». Añadió que el sector se tendrá que adaptar de la mejor forma posible, como lo han hecho siempre.

Campaña de la AECC

El levantamiento de esta prohibición no ha sido bien recibido por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Su presidente en Balears, José Reyes, admitió su «preocupación» ante el final de este veto, al recordar que el consumo de tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón, además de estar vinculada a otros. Recordó que si se suprimiera el tabaco, desaparecerían el 30% de los casos de cáncer.

Reyes dijo que la medida de prohibir fumar en las terrazas no había generado conflictos y había sido bien aceptada por la población.

Por ello, la AECC anunció que esta asociación va a movilizar a sus socios y voluntarios para visitar bares y restaurantes con el fin de convencer a sus propietarios de que mantengan ese veto de forma voluntaria.