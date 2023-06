Marí Ribas, tras la debacle electoral en Ibiza: «No me siento cuestionado, seguiré hasta que mis compañeros quieran»

A pocos días de cerrar su etapa como conseller balear de Movilidad y Vivienda, el también secretario general del PSOE de Ibiza y cabeza de cartel al Consell en los comicios del 28M, Josep Marí Ribas, Agustinet, asume que la derrota electoral fue «una debacle», pero no arroja la toalla con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina en las que su partido, tras la caída, está obligado a «levantarse».

Ahora ya en frío y con suficiente margen para haber digerido el resultado electoral, ¿a qué atribuye esta debacle?

[Suspira] Efectivamente fue una debacle. Es bastante evidente visto el resultado. Creo que no se debe a una única circunstancia. Seguro que hemos cometido errores, también quizás en nuestras propuestas. Pero también creo que ha habido una oleada importante a nivel nacional que nos ha arrollado a todos. Creo que es esto lo que ha marcado esta diferencia grande de votos. Seguro que hay causas internas, no voy a decir que no sea así, y tendremos tiempo de analizarlo, pero también causas externas que vienen de muy atrás… que cuestionan incluso la legitimidad de los gobiernos de izquierda.

¿Qué errores asume usted personalmente?

Yo no me arrepiento de nada. Repetiría todo lo que hemos propuesto. Creo que nuestro partido ha hecho lo que debía. A lo mejor no hemos sido capaces de llegar con nuestras propuestas a la gente. Es cierto que hemos tenido una caída de votos, pero no por ello dejamos de tener razón en nuestras propuestas electorales

¿Cree que usted no era el mejor candidato o fuera quien fuera habría logrado el mismo resultado?

No me gusta hablar de mí. A la vista de los resultados, no ha habido el apoyo tan grande que me esperaba. Los ciudadanos han decidido que yo no tenía que gobernar el Consell. Pero yo nunca me he considerado una pieza especial. Trabajo para el conjunto de una organización y defiendo unas ideas y un programa que se ha discutido en nuestros congresos. Soy una pieza de este engranaje… no pienso que haya un componente personal en este resultado.

¿Se ha planteado dimitir?

No. En estos momentos, no.

Justo después de conocer el resultado o al día siguiente, ¿qué le pedía el cuerpo?

Me pedía que… Ya he hecho muchas cosas en política y es verdad que algún día se tiene que acabar. Pero yo tengo una responsabilidad en esta organización. Quiero ejercer esta responsabilidad mientras mis compañeros piensen que debo hacerlo. Habrá tiempo para hacer un análisis en profundidad y las críticas que se consideren, pero en este momento se han convocado unas elecciones generales y nuestro deber y obligación es ponernos a trabajar ante este nuevo examen.

¿Pensaba que podía perderse el gobierno de Sant Josep?

Hombre... no. No pensaba tampoco que se pudiera perder el gobierno de Vila. Reconozco que ganar el Consell era más difícil porque el conjunto de la isla es más complicado, pero tampoco me esperaba perder con esta diferencia de votos.

¿Se siente en parte responsable de la pérdida de Sant Josep?

No, yo creo que no. Ya había manifestado muchas veces que no quería continuar siendo alcalde. Es lógico y normal. La persona que era teniente de alcalde y me había acompañado siempre desde 2007 [el alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero] fue quien se quedó al frente del Ayuntamiento, y ha hecho un trabajo magnífico. Ha arreglado muchas cosas pero no ha conseguido los apoyos que esperábamos. Pero estas cosas pasan. Guerrero afirma que el problema de Sant Josep radica en que en las zonas de los votantes tradicionales del PSOE se registró la mayor abstención.

¿A qué atribuye esta desmotivación?

Pues no la acabo de entender porque el voto hacia el PSOE en estas zonas ha sido siempre muy importante y esta vez es verdad que ha habido una abstención importante. Por tanto, se deduce que el votante socialista no ha ido a votar, pero tampoco tengo datos analizados para afirmarlo.

¿Pero qué explicación le da? ¿Qué ha pasado para que los socialistas no vayan a votar?

No lo hemos analizado aún en profundidad. Lo haremos cuando hayan pasado las generales.

Estoy seguro, y pongo la mano en el fuego, de que Rafa Ruiz no ha cometido ninguna acción punible en defensa del Club Náutico de Ibiza

¿Y cómo se entiende que en Vila, votantes del PSOE hayan optado por votar al PP?

Puede haber distintas razones. Yo he hablado de causas internas, pero también externas. Puede haber normativas u otras cosas que, a lo mejor, no han sido suficientemente bien entendidas por los ciudadanos. Tampoco tengo datos que constaten que se ha producido un trasvase de votos del PSOE al PP. Si usted lo ha analizado y es así, no se lo discutiré, pero yo no dispongo de estos datos.

¿En qué ha fallado el gobierno de Rafa Ruiz?

Rafa Ruiz llevaba muchos años gobernando. No sé si ha habido nunca un alcalde de la ciudad que haya logrado repetir una tercera legislatura consecutiva. Ibiza es una ciudad muy viva y dinámica y a veces la gente pide algún tipo de cambio. Por tanto, no haría una lectura mucho más allá de esto. Bajo mi punto de vista, el alcalde ha hecho un trabajo magnífico. Ha transformado la ciudad como nadie. Ha hecho obras importantísimas: Vara de Rey, el paseo de ses Figueretes, la avenida de Isidor Macabich… Por alguna razón, la gente ha votado por el cambio. Como ya he dicho, el análisis más exhaustivo se tendrá que hacer mas adelante.

¿Cree que Marga Prohens podrá gobernar sin Vox?

Pues no lo sé. No me ocupo de lo que pueda pensar Prohens. El PP dice que quiere gobernar en solitario y Vox que quiere pasar factura. No sé qué harán. Pero es muy preocupante que partidos de una derecha ahora muy envalentonada tengan que compartir gobierno con gente que quiere eliminar cuestiones que todos nos pensábamos que estaban muy consolidadas, como las políticas de Igualdad o los mismos ayuntamientos o autonomías.

¿Y qué ha pasado con el Govern? ¿Qué ha fallado?

Bueno, yo no tengo la impresión que haya fallado nada, salvo que, por alguna u otra razón, no se ha conseguido el apoyo que esperábamos. Pienso que Francina Armengol ha sido una magnífica presidenta de Balears. También lleva ocho años gobernando y ahora los ciudadanos han decidido que conviene que haya un cambio, pero no creo que haya habido errores importante, sino un trabajo muy serio. Se han aprobado leyes de vivienda, cambio climático, turismo… muchísima normativa que ha cambiado la fisonomía de esta comunidad autónoma.

¿Qué piensa hacer usted? ¿Qué planes tiene?

Yo tengo 64 años y, por tanto, ya tengo la carrera hecha… No sé cómo decirlo. Pero cuando asumo una responsabilidad, me gusta cumplirla. Ahora me han elegido conseller [insular] y debo estar al frente de la responsabilidad que he asumido. Es verdad que las cosas evolucionan, pero en este momento tomaré posesión del cargo de conseller y trabajaré mientras me quieran. Ya pasó que siendo alcalde le llamó la presidenta Armengol y lo dejó para ser conseller balear.

El PP no quiso una comisión de investigación sobre 'La vida Islados', pues lo aclarará la Justicia. Esto es lo que han querido

Y si Pedro Sánchez vuelve a formar Gobierno y le llaman para ocupar, por ejemplo, la presidencia de Paradores...

Me lo pone muy bien porque presidir Paradores debe ser uno de los cargos más golosos del Estado. Además, ya que me pone la pelota botando, me gustaría mucho inaugurar el Parador de Dalt Vila. Pero también creo que no me llamarán de Madrid para ocupar ningún cargo. Ya he hecho mucho trabajo, y lo seguiré haciendo para que haya un gobierno socialista en Madrid y en Balears. No creo que me llamen de Madrid.

Después de esta dura derrota electoral, ¿toca congreso extraordinario de la FSE-PSOE?

No, lo que toca es ganar las elecciones generales. Y después se decidirá qué hacer. Los congresos tienen marcado un calendario ordinario a no ser que, por alguna razón, se convoque un congreso nacional. Se va de arriba hacia abajo. No está previsto ningún congreso. Tenemos que seguir trabajando para ganar las próximas elecciones, que es nuestro objetivo, y, para ello, hemos puesto a las mejores personas.

Usted está animado, pues, para agotar su mandato al frente del PSOE. ¿No se siente cuestionado en su partido?

No me ha cuestionado nadie, ni tampoco me siento cuestionado, por lo que seguiré ejerciendo mi responsabilidad hasta que mis compañeros quieran. Y tenemos mucho trabajo por delante. Nuestro electorado puede sentirse frustrado… también quiero agradecer a todas las personas que nos han votado. Pienso que no podemos dejar a la gente sin un PSOE animado y preparado.

El presidente, Vicent Marí, atribuye la caída socialista al «juego sucio» por el caso de ‘La vida Islados’. Sin embargo, después de que el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, fuera imputado por el caso Puertos, su partido dejó de hablar de esta causa judicial.

Antes tampoco hablábamos tanto de ello.

Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diversos ministros lo hicieron.

Bueno, evidentemente en política todo va saliendo. A ver, lamentablemente el presidente del Consell está imputado en un caso suficientemente importante y los motivos por los que está imputado son de peso, y, sobre todo, porque la Fiscalía Anticorrupción lo ha llevado al juzgado. Pero no ha sido, en contra de lo que ha dicho el PP, por maniobras del PSOE. Primero votamos en contra de levantar los reparos técnicos al pago de esta factura. Después pedimos una comisión de investigación porque nos parecía gravísimo que se hubiese utilizado una ley de emergencia para algo que consideramos que no era de emergencia. Era muy raro todo, y además con una empresa con la que en el anterior mandato el señor Marí [cuando era alcalde de Santa Eulària] había tenido una vinculación. Y el PP nos negó la comisión de investigación. Esto no es culpa del PSOE, que ha hecho su trabajo.

¿Cómo cree que va a acabar este asunto?

Pues no lo sé. Está en manos de la Justicia. Yo no tengo ninguna opinión. Lamento mucho que el presidente esté implicado en un asunto de esta gravedad, y espero que se aclare. No quiso una comisión de investigación en el Consell, pues lo aclarará la Justicia. Esto es lo que han querido.

¿Qué le parece que el propietario de la Policlínica ejerza la acusación popular?

No lo sé. No sé por qué. Ni tengo ninguna información. No tengo nada que ver con esto, ni con el señor Vilás, por supuesto.

¿Y cómo cree que va a acabar la imputación de Rafa Ruiz en el caso Puertos?

Estoy seguro de que no le pasará nada porque no ha hecho nada ilegal, más allá de, seguramente, cumplir con las instrucciones que le daba el pleno del Ayuntamiento a instancias de los propios grupos políticos, entre ellos el PP, que defendían el carácter social del Club Náutico. Por tanto, Rafa Ruiz puede haber hecho gestiones o consultas en este sentido, pero estoy seguro, y pongo la mano en el fuego, de que quedará demostrado que no ha cometido ninguna acción punible ni criticable sobre el Club Náutico.

¿El expresidente socialista del Consell Vicent Torres le ha dado alguna explicación por la contratación irregular de los servicios de Amadiba?

No, no hemos hablado mucho. Cuando fue presidente del Consell hizo lo que creyó que debía hacer en las condiciones que había en ese momento. Lo que deseo es que se aclare. Si es un tema de pago de facturas, le puedo decir que cuando llegué al Ayuntamiento de Sant Josep me encontré un cajón lleno de facturas también tramitadas sin contrato y lo que hice fue pagarlas, si se justificaba que dichos trabajos se habían hecho. El PP ha optado por llevarlo a los juzgados. Creo que es una mala práctica porque Amadiba lleva a cabo una función social magnífica que no hacía nadie. Creo que debería haberse resuelto pagando la deuda y no judicializándolo. Está claro que el trabajo se hizo, como tocaba.

No sé si había una necesidad imperiosa de hacer un vídeo de promoción turística de 250.000 euros, pero sí de arreglar un problema de las familias con niños fuera de la isla [Amadiba]

Pero hay un informe jurídico del Consell que advierte de que supuestamente se han cometido diversas irregularidades que pueden ser constitutivas de delito, y la institución lo trasladó al juzgado, al igual que el PSOE, que como usted defiende hizo su trabajo llevando a la Oficina Anticorrupción ‘La vida Islados’.

Hombre... Que me compare el trabajo que desempeña Amadiba y lo que ayuda a unas familias muy necesitadas con el caso de una empresa que ha facturado millones sin contrato a instituciones gobernadas por el PP… Creo que es una comparación, como mínimo, un poco equivocada.

Me refiero a la tramitación administrativa, no al fondo del asunto. Es indudable que no se puede comparar la acción social de Amadiba con ‘La vida Islados’.

Ya sé que no se puede comparar, pero también tiene que ver. No sé si había una necesidad imperiosa de rodar un vídeo de promoción turística de 250.000 euros y sí puedo decir que había una necesidad imperiosa de arreglar un problema de las familias de niños que estaban fuera de la isla. A lo mejor no se hizo todo perfecto, pero tenía un sentido. Dicho esto, que se resuelva la cuestión judicial, y nosotros estamos a disposición.

¿Cómo le sentó que su excompañera socialista Marta Díaz anunciara que votaría al PP?

Al igual que mis compañeros en el Consell, no quiero hacer ningún comentario sobre esta persona.

¿Marta Díaz? No quiero hacer ningún comentario sobre esta persona, al igual que mis compañeros del Consell

Tras el 28M, ¿cómo se levantan los ánimos para afrontar de repente unas elecciones generales?

Explicando a la gente que el PSOE defiende las cosas de siempre. Que la socialdemocracia en este país es necesaria para hacer posible una redistribución de la riqueza y para que la gente que tiene necesidades tenga a un gobierno a su lado. Que el territorio necesita protección, que no hay que alimentar más construcción en rústico, que no podemos crecer más en plazas turísticas, que hay que potenciar el transporte público… con estas cosas, con nuestro programa, levantamos el ánimo. Porque nosotros creemos, a pesar de no haber sumado tantos votos como los otros, que no dejamos de tener razón en nuestros planteamientos. Y nos levantaremos cada vez que nos caigamos.

¿Qué le parece la apuesta por la renovación de Armengol situando Milena Herrera en el número 3 de la candidatura en lugar de Sofía Hernanz?

Francina Armengol ha hecho una lista magnífica y estoy muy contento por Milena Herrera, pero a continuación también debo decir que estoy inmensamente agradecido con el trabajo de Sofía Hernanz. Es un activo muy importante del partido y ella ha manifestado su disposición a colaborar en el puesto que sea.

¿Le parece bien que Sofía Hernanz optase a una cuarta legislatura en el Congreso cuando los estatutos del partido lo impiden?

Primero, esto ha llegado muy rápido… no ha habido un plazo para que todo el mundo pueda posicionarse. También hay quien discute el proceso de elección interno… Y es verdad que ella se presentó a su agrupación probablemente porque no hubo más margen para hablarlo. En cualquier caso, hubo más opciones [candidatos]. Es un proceso muy abierto y natural y no tiene demasiada más importancia.

Va a estar muy caro este tercer escaño. ¿Cree que se logrará?

Ahora mismo tenemos dos. Aspiramos a tres. Creo que es posible y confiamos en que por lo menos lograremos tres, si no más.

Después de 12 años sin pacto progresista para el Senado, su partido se ve de nuevo en la necesidad de aliarse con la izquierda para retener el escaño.

No. El PSOE siempre ha querido ir en pacto con la izquierda al Senado tanto cuando las cosas iban bien como cuando no iban tan bien. También es verdad que en ocasiones otros partidos de la izquierda no querían pactar con nosotros. Que yo recuerde, desde 1996 en adelante, siempre que ha habido elecciones si no hemos ido juntos quizá ha sido porque no había el ambiente favorable, pero siempre lo habíamos planteado. Niego que ahora haya una necesidad, porque siempre hemos creído en ello.

¿Le parece bien el desembarco de Uber en Balears?

No.

¿Por qué?

Porque creo… Bueno, quizá he respondido mal. Los servicios que presta Uber se regulan a través de las licencias de VTC. Y no es que estemos en contra de Uber. En Balears hay una limitación [de VTC, en función de un número determinado de taxis] igual que en Cataluña y que el tribunal europeo ha eliminado. Creemos que lo que toca son las licencias de taxi y que se tienen que controlar otros elementos que llegan para distorsionar y liberalizar el mercado. Estas compañías discuten la obligación de que los servicios se tengan que contratar con 30 minutos de antelación. Lo contrario, supondría la liberación total del sector, y no estoy de acuerdo con esto.

¿No es mejor que los ciudadanos puedan contar con más servicios entre los que elegir?

El consumidor ya tiene sus opciones. Creo que el servicio de taxi debe ser suficiente. Muchos ayuntamientos han trabajado mucho para garantizar que se cubra el servicio en las paradas, que haya servicios rotatorios y suficientes taxis con licencias estacionales. Creo que distorsionará el mercado.

El conseller Javier Torres le acusa de haber mentido porque dijo en marzo que plataformas como Uber no llegarían a las islas.

Es que es verdad. Las plataformas no habían llegado porque no tenían licencias. Supongo que ahora viene Uber porque habrá adquirido algunas licencias de VTC sobre las que ya había y creo que piensa tener muchas más con un nuevo gobierno liberal. Y, por cierto, que se quite la careta Javier Torres, que es un defensor de la liberalización del sector, y yo no. Él quiere que lleguen Uber y Cabify y que no haya licencias. Que se quite la careta y deje de enredar.