El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, también tiene que responder en el juzgado por la supuesta comisión de un delito de coacciones y acoso laboral contra la interventora de la institución, Marian Tur, del que le acusan la funcionaria y la Fiscalía.

La querella del Ministerio Público señala que, presuntamente, el presidente lanzó «amenazas constantes» contra la interventora para que esta lograra la plaza que ahora ocupa: «O te portas bien conmigo o no te nombro interventora». Así se refleja, según la querella, en los audios aportados por la funcionaria, que ejerce la acusación particular en esta causa.

También señala que el presidente trató de que la entonces viceinterventora cambiara su informe en contra del pago a Fuera de Escena Ibiza por ‘La vida Islados’ «con amenazas de despido y coacciones».

El presidente explicó a este diario que era al revés, que fue la interventora la que le amenazó para lograr su ascenso y que su denuncia obedece a «una venganza». Marí señaló que, cuando ella le presionaba para que firmara su nombramiento, ésta aún no cumplía los requisitos. «Me instó a firmar un documento que era ilegal, al mismo tiempo que me advirtió con tono amenazante de que me iba a acordar de eso», dijo. A mediados del año pasado, Marí firmó su nombramiento.