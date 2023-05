Problema de la vivienda en Ibiza: las instituciones asumen la «gravedad» del alquiler turístico: «Nos está hundiendo»

«Hemos normalizado que se paguen mil euros al mes por una vivienda». «Si no hubiera personas que alquilan sus propiedades a un precio razonable, esto sería una guerra civil». «Mi hijo de 23 años no tendrá una vivienda en Ibiza si no es la mía». «La comercialización masiva de viviendas turísticas nos está hundiendo». Las primeras dos frases son del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz; la tercera de su homólogo en Sant Josep, Ángel Luis Guerrero (ambos del PSOE); y la cuarta del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP.

