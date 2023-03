El carril bici del primer cinturón de ronda de Ibiza, que se construye con carácter provisional, cuesta 695.934 euros

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Ibiza ha elegido la oferta presentada por la empresa Hermanos Parrot para ejecutar las obras de tres carriles bici en el primer cinturón de ronda, la calle Extremadura y entre el paseo marítimo y el Camí de sa Llavanera, por un montante total de 1,334 millones de euros. La primera de estas actuaciones, la más ambiciosa, supondrá una inversión de 695.934 euros y buena parte de su trazado tendrá un carácter provisional, ya que deberá rehacerse con la reforma de la E-10 incluida en Plan de inversiones estratégicas de Balears 2030.

El Ayuntamiento de Ibiza sacó a concurso público estos trabajos en tres lotes diferentes y prevé que en breve se firme el contrato con la empresa Hermanos Parrot, elegida como oferta más ventajosa, según confirmó ayer el concejal de Movilidad, Aitor Morrás. Para el edil, estas intervenciones supondrán que se pueda crear una red viaria efectiva para bicicletas que, cuando finalice la reforma de la avenida Isidor Macabich, enlazará todos los viales que ahora permanecen desconectados en el municipio.

Para el concejal, estas intervenciones supondrán que se pueda crear una red viaria efectiva para bicicletas que enlazará todos los viales que ahora permanecen desconectados

Proyecto descartado

Se da la circunstancia de que hace más de diez años que se prevé la construcción de un carril bici entre la rotonda de ses Figueretes y la de Can Misses, la parte más urbanizada de la avenida de la Paz y que forma parte del primer cinturón de ronda (o E-10). El Consell, como administración titular de esta vía, había diseñado dos proyectos de remodelación de este tramo para cederlo en un futuro al Ayuntamiento de Ibiza como vía urbana. De esta manera, se buscaba integrar los barrios de Can Misses, Cas Mut y Ca n’Escandell con el resto de la ciudad y conectar las calles de ambos lados del primer cinturón.

Finalmente, este proyecto del Consell ha quedado aparcado a favor de un plan más ambicioso, impulsado por el Ayuntamiento y pactado también con el Govern balear, que pretende remodelar toda la E-10, desde la rotonda de Can Sifre hasta el paso elevado de Jesús, incluyendo la avenida de Sant Josep además de la avenida de la Paz. Esta iniciativa, de la que se estima una inversión de entre 50 y 60 millones de euros, no cuenta aún con un proyecto y falta dilucidar qué administración deberá diseñarlo.

«Se debe ver si la cesión de la vía se hace antes o después de ejecutarse la obra», apuntó Morrás. Como la remodelación se ha incluido en el Plan de inversiones estratégicas de Balears 2030, no puede demorarse sine die para no perder la subvención de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Urgencia

Aun así, Vila ha apostado por anticipar la construcción del carril bici en la avenida de la Paz, entre la rotonda de ses Figueretes y hasta la del colegio sa Real, que también llegará hasta el Recinto Ferial junto a la carretera de Sant Antoni. Estas obras, que acondicionarán un paso por el lado de la avenida más cercano a Can Misses y sa Joveria, tienen una duración prevista de cinco meses y aún debe programarse si se ejecutan de manera inminente o tras la temporada turística.

«Este carril es indispensable para vertebrar el resto de la red, por eso lo pagamos ahora nosotros [el Ayuntamiento] aunque la carretera sea del Consell, porque es necesario para la movilidad sostenible y es un acuerdo con la plataforma ‘A Vila en Bici’», justifica Morrás. «Sí que es transitorio, pero es que el proyecto de la E-10 lleva más de 10 años y aún no está ejecutado», apostilla.

El plazo de las obras de los carriles Bici de la calle Extremadura el camino viejo de Jesús es de dos meses y podrán estar listas antes de verano

Resto de carriles

Respecto a las otras dos actuaciones programadas, el plazo de las obras es de dos meses y podrán estar listas antes de verano. En el caso del vial de la calle Extremadura, con una inversión de 70.209 euros, enlazará el futuro carril bici de la avenida Isidor Macabich con el que ya existe en el bulevar Abel Matutes. Se trata de un tramo de apenas dos manzanas, donde se eliminarán una docena de estacionamientos de cohes y siete de motos.

Por último, la otra actuación permitirá conectar con carril bici el paseo marítimo con el camino viejo de Jesús y la calle de sa Llavanera, con un presupuesto de adjudicación de 567.862 euros.