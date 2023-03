Los hoteleros de Ibiza invierten en reformas 87 millones en dos años

Muchas cadenas hoteleras con establecimientos en Ibiza siguen apostando por elevar la calidad de la oferta. En los dos últimos años, y según cifras facilitadas por el departamento de Ordenación Turística del Consell, se declararon un total de 87 millones de euros en obras de reforma y mejora: 55 millones en 2021 y 32 el año pasado.

Los datos oficiales indican que este volumen es muy superior al registrado en 2018 y 2019, antes del covid,, cuando se destinaron 46 millones de euros en mejorar hoteles (cuatro y siete por año).

La cantidad más importante se declaró en 2021, cuando el sector turístico afrontaba el año uno tras la profunda crisis en la que le sumió la pandemia, con un estado de alarma que borró la temporada anterior sin darle tiempo siquiera a que se iniciara. Ese año, cero ingresos. Un drama absoluto. Un año después se registraron en el Consell un total de 25 obras de reforma con un coste de 55 millones de euros.

Dos condicionantes

Pero precisamente debido a los efectos del coronavirus y a la idiosincrasia del sector constructor, estas cifras pueden no ser reales, apuntan desde el sector; primero porque hubo trabajos que no se llevaron a cabo (no todas las hoteleras asumieron igual el golpe económico de la crisis), y segundo porque, como en todas las obras, el coste probablemente varíe, en principio al alza.

Finalmente, el Consell recibió en 2022 la comunicación de 28 trabajos de reforma en hoteles. Con el turismo recuperándose poco a poco, los empresarios declararon obras por un coste de 32 millones. Un aldabonazo importante a la mejora de la oferta... si se llevaron a cabo, claro.