La Comisión Europea podría materializar la mayor restricción masiva de productos tóxicos de la historia, tras la propuesta conjunta lanzada por cinco países de la UE (Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Suecia) ante la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) para poner coto al uso de los compuestos perfluorados y polifluorados (PFAS por sus siglas en inglés). La propuesta fue remitida a la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) por estos cinco países a principios de enero, pero sus detalles se dieron a conocer hace apenas unos días. Está previsto que los comités de expertos de la ECHA realicen unas evaluaciones iniciales en marzo, si bien el escrutinio en profundidad puede llevar más de un año.

Los PFAS son un grupo de al menos 4.700 sustancias diferentes que son usadas en ingentes cantidades en todo el planeta y que han sido asociadas a graves efectos sobre la salud humana y la naturaleza. Para la iniciativa Hogar sin tóxicos, que lucha contra este tipo de sustancias, se trata de un hecho histórico. «Si nada lo frustra, por primera vez la UE podría restringir cientos o miles de sustancias de una sola vez, en este caso concreto de los PFAS, en lugar de ir prohibiendo sustancias una a una, como se venía haciendo hasta ahora, lo cual suponía una lucha tan colosal como infructuosa contra los tóxicos», afirma Carlos de Prada, responsable de esta organización.

La UE podría restringir el uso de cientos o miles de sustancias de una sola vez

Según este experto, este nuevo movimiento de la UE «puede dificultar uno de los trucos más dañinos de la industria, el de la llamada ‘sustitución lamentable’: al prohibirse las sustancias de una en una, para la industria era muy sencillo sustituirlas por otras del mismo tipo pero no reguladas todavía. Sustancias que finalmente, con demasiada frecuencia, han acabado teniendo efectos parecidos o peores que aquellas que sustituían».

Los PFAS pueden encontrarse en envases de alimentos de papel y cartón (por ejemplo, envases para llevar, bolsas de palomitas de maíz, cajas de pizza, pasteles preparados, etc.), utensilios de cocina antiadherentes, textiles (ropa y equipos impermeables y/o antigrasa, alfombras, colchones, etc.), cosméticos como acondicionador para el cabello, crema base, protector solar, etc.), electrónica (teléfonos inteligentes), etc.

Un informe de 2021 mostraba, que los PFAS se emplean en envases de restaurantes de comida rápida y para llevar y en supermercados de Europa. Se ha visto que pueden estar en cientos de productos diferentes. Una de las rutas más preocupantes de exposición a PFAS es el agua potable que ha sido contaminada por descargas de fábricas y otras instalaciones.

Los PFAS se emplean en envases de comida para llevar y en supermercados

Sin embargo, De Prada advierte que «aún está por ver cómo se concreta esta restricción planteada, porque existe el riesgo, por ejemplo, de que, aprovechando una puerta falsa en la regulación, se pueda seguir permitiendo el uso de muchas de ellas alegando supuestos usos esenciales».

Como apunta Hogar sin tóxicos, que colabora con la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) en la lucha contra las sustancias tóxicas, los PFAS han sido apodados como «contaminantes para siempre» (forever chemicals) por su alta persistencia en los organismos y el medio ambiente. Por eso, es urgente prohibir estas sustancias, ya que incluso aunque se vetaran hoy, seguiremos expuestos a ellas por décadas y padeciendo sus efectos en el futuro, dada su alta persistencia y carácter bioacumulativo».

El pasado mes de octubre, 117 organizaciones de la sociedad civil europea hicieron público el manifiesto Ban PFAS, en el que pedían a los Estados miembros de la UE y a la Comisión que prohibieran urgentemente los PFAS, en los productos de consumo para 2025 y en todos los usos para 2030. Por su parte, el Secretariado Químico Internacional (Chemsec) acaba de incluir cientos de PFAS en la lista de sustancias peligrosas Sin List.

Urge prohibir las sustancias, tóxicas ya que seguiremos décadas expuestos

Según Dolores Romano, responsable de Políticas de Sustancias Químicas en el European Environment Bureau (EEB), «esperamos una restricción ambiciosa, que incluya todas las sustancias de este peligroso grupo, incluyendo los polímeros fluorados, como el teflón. Solo se deben permitir usos esenciales de los PFAS, esto es, usos que sean realmente necesarios para preservar la salud o la seguridad, o que sean críticos para el funcionamiento de la sociedad y para los que no haya alternativas. No podemos permitir que se siga contaminando el medio ambiente y a la población si hay alternativas más seguras».

La Estrategia Química para la Sostenibilidad de la Comisión Europea ya preveía eliminar el uso de estas sustancias en la UE, a menos que su uso sea esencial. «Precisamente esto último» subraya Carlos de Prada, «es lo que más inquietud genera, porque deja abierta la puerta a que se pueda abusar del recurso a supuestos usos esenciales que realmente no lo sean».

Como afirma Chemsec, una de las entidades europeas que hace un seguimiento del tema, «independientemente de lo que diga la industria química o manufacturera, los PFAS no son esenciales en cosméticos, utensilios de cocina, muebles, ropa, hilo dental, cera para esquís o, básicamente, en cualquier otro producto de consumo», por lo que animan a las autoridades europeas a no ceder ante las presiones.

Las PFAS pueden causar efectos serios sobre el sistema inmunitario

Mientras se espera a ver si se materializa o no esta restricción masiva de miles de PFAS, las medidas acometidas hasta ahora en relación a estas sustancias son muy limitadas. A principios de enero entraron en vigor los límites de concentración que la Comisión Europea ha establecido para cuatro de estas sustancias en la carne, el pescado y los huevos (a donde llegan los PFAS debido a la contaminación ambiental, que a su vez se incorpora a la cadena alimentaria).

Esta medida, en opinión de Chemsec, está lejos de solucionar el problema sanitario planteado por estos compuestos químicos. Hogar sin tóxicos considera positivo que al fin se hayan fijado tales límites, pero advierte de que «solo ha sido para cuatro de los miles de PFAS en circulación y se ha tardado demasiado a pesar de que existe evidencia científica desde hace mucho». También expresa sus dudas acerca de «si va vigilar debidamente si se cumple o no, y sobre si esas concentraciones son realmente seguras».

En 2020 la EFSA emitió un dictamen estableciendo lo que esa agencia consideraba un nivel «seguro» de ingesta semanal tolerable (IST) de 4,4 ng/kg (nanogramos por kilo) de peso corporal para la suma de las cuatro sustancias aludidas, si bien admitió que «la exposición de parte de la población europea a estas sustancias es superior a la IST, por lo que existe un motivo de preocupación». La Agencia recuerda que este tipo de sustancias pueden causar efectos serios sobre el sistema inmunitario, además de sobre el desarrollo, el hígado, el peso al nacer y el aumento del colesterol sérico.

Otras fuentes han asociado sustancias de este tipo a problemas como cánceres (por ejemplo, cáncer de riñón y testicular), infertilidad o enfermedad tiroidea. Preocupa la capacidad de muchas de estas sustancias de afectar al sistema hormonal (disrupción endocrina), lo que hace que puedan tener efectos a concentraciones bajísimas.