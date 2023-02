Artesanía en Ibiza: El Puig de Missa en cuatro cuadros

Sobre el lienzo circular en el que trabaja Lúa Kiti, una mujer vestida de payesa pinta la imagen que Kiti tiene enfrente. Un motivo inventado. ¿Por qué no? «La temática es el Puig y también la gente de la feria, me gusta la idea de una payesa ibicenca con inquietudes e interés en la pintura».

Lleva tiempo trabajando es su cuadro. Mientras los artesanos y comerciantes de los diferentes puestos de la feria de artesanía de Santa Eulària sitúan sus enseres en sus puestos, los 12 participantes del V Concurso de pintura rápida Puig de Missa ya llevan algún tiempo moviendo el pincel. Cada cual ha elegido su rincón y, según avanza la mañana, pasan a ser una estampa más para las cámaras de los móviles de los turistas.

La feria, como siempre, es una Ibiza para los cinco sentidos, aunque con menos gente que otros años, pese a ser domingo, seguramente por la coincidencia con el carnaval: el olor de los bunyols recién hechos, el tacto de los cestos, el sabor de la sobrasada, el son de la flaüta, el tambor y las castanyoles y ver a los artesanos en plena faena.

Durante la feria también se entregaron los premios del concurso de vino payés, que ganó Vicent Planells, seguido de José María Roig, Antonio Juan y Bartolo Clapés.

Cuatro cuadros

Parapetada junto a uno de los puestos de artesanía, para Kiti es su primera participación en el concurso. Esta joven ilustradora y diseñadora recién graduada en la Escola Massana de Barcelona tenía ganas de afrontar el reto. «La verdad es que hace mucho que no pinto, pero vi el concurso y me animé».

Su peculiar lienzo circular sobre el caballete está orientado hacia una de las cúpulas laterales de la iglesia fortaleza. «Me he pateado todo el Puig para buscar un sitio en el que no molestase mucho». Mientras cuenta esto pasan frente a ella los músicos de la colla d’es Broll. Es la prueba del algodón, ella tiene su espacio, pero no entorpece el recorrido de los sonadors y los curiosos que les siguen.

Una de las veteranas de este concurso es Beatriz Gómez. Es la quinta participación de esta pintora aficionada y el quinto cuadro que pinta. Mientras empieza a darle color al carreró de Can Taltavuit completamente vacío, dice que el ambiente forma parte de esa pintura. «No sale la gente, pero la tengo alrededor y eso forma parte de este cuadro». Todos los lienzos que ha pintado en los concursos están en su casa y explica que le recuerdan la experiencia de aquel día. «Me reservo este día para cumplir con mi afición y conservo estas vivencias en los cuadros».

En el lateral de la nave principal de la iglesia de Santa Eulària, junto al porche, prepara la base de su lienzo Aphon Hengcharoen. Es la ganadora de las dos últimas ediciones de este concurso de pintura rápida Puig de Missa y fue segunda en 2019. «Para mí es como correr los 100 metros lisos. Practico a lo largo del año para este concurso porque es complicado acabar un cuadro en un día», explica. Junto a ella reposa un boceto en pequeño formato de la obra que plasmará en el lienzo. El sábado recorrió los alrededores del templo para localizar el rincón que le interesaba. Una viga de madera entre el porche y la fachada principal de la iglesia, el elemento rompedor que buscaba.

En los porches, la imaginación de Lúa Kiti se hace realidad. Ángela pinta vestida de payesa unas arcadas de color naranja. «Quería algo diferente, darle colores alegres a este rincón». Una artesana más, integrada en la feria.

Las obras estarán expuestas en el salón de exposiciones Sant Jaume 72 hasta el 4 de marzo.