Las fiestas en honor de Santa Eulària llegan este año con una programación donde la música tiene más protagonismo que nunca con casi 60 actuaciones musicales, si bien no faltarán el teatro, las actividades infantiles, las actividades más tradicionales y citas de todo tipo para que la variedad permita a todo el mundo disfrutar de lo que más le gusta. Mikel Erentxun, ex cantante de Duncan Dhu y con una exitosa carrera en solitario, será uno de los cabeza de cartel junto con el humorista Miguel Angel Rodríguez ‘El Sevilla’ y su paso por el Festival de l’Humor. Y, cómo no, citas tradicionales como al Fira des Gerret, la Artesanal o la Aventura de Educar en Familia.

La programación de las fiestas organizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu vuelve a apostar por impulsar a los grupos locales y los negocios de la población al organizar entre el viernes10 y el domingo 12 algo más de medio centenar de micro conciertos repartidos por diferentes locales de restauración de todo el pueblo, incluido es Puig d’en Fita/Siesta (sábado 11, a las 14:00 horas, actuación de Heritage en el Bar Silverio de la calle Narcisos). No faltará un concierto especial. Esta actuación correrá a cargo de Mitxel Erentxun, que estará teloneado por Vudu Delta y contará con Canallas del Guateke para mantener la diversión hasta el final de fiesta. Erentxun fue el ‘frontman’ de Duncan Dhu, una de las bandas imprescindibles del panorama musical español de los años ochenta y noventa, con clásicos como ‘Cien Gaviotas’, ‘Una calle de París’ o ‘Esos Ojos Negros’. Inició su carrera en solitario en 1992 y, desde entonces, ha lanzado una decena de discos, el último de ellos en 2021 titulado ‘Amigos de Guardia’ y que recibió un Premio Ondas aquel año. Además ha trabajado con grandes nombres del panorama nacional como compositor y productor musical. PROGRAMA DE FIESTAS Viernes 3 de febrero 19.30 h XIV Ciclo de Conferencias La Aventura de Educar en Familia. “El miedo en la infancia: comprenderlo para ayudarles” con Alberto Soler (psicólogo con experiencia en psicoterapia y asesoramiento a padres y madres). Palacio de Congresos. Entrada gratuita. Aforo limitado. Sábado 4 de febrero 12 h Concierto intercambio de bandas de música. Banda Juvenil de la Escuela de Música de Santa Eulària y Banda Municipal de Formentera. Plaza España. Del 4 al 19 de febrero Torneo de Tenis Fiestas Patronales Santa Eulària des Riu. Categorías alevín, cadete y absoluto. Organiza el Club de Tenis Santa Eulària. Domingo 5 febrero 11 h Tenis de mesa. Liga división de honor femenina. Covicsa CTT Santa Eulària – Girbau Vic TT. 13.30 h Balonmano. Partido 1ª Nacional Femenina. SCR Peña Deportiva – Secar de la Real (Mallorca). Martes 7 de febrero 20 h Tertulia del Club de Lectura de Santa Eulària sobre el libro ‘El principito’ de Antoine de Saint-Exupéry. Biblioteca Municipal. Viernes 10 de febrero CONCIERTOS 12 h Sean Moonshine & David Keiper en Meke Café. 14 h Roxela Jazz Trio en Pepe Nero. 14 h Imane Jade’s Trio en Le 27 16 h Soul Doctor en CBbC Marina Santa Eulària. 17 h Guajiro Blues en Restaurante XTU. 17 h Heritage en El Deseo. 19 h Jordi Mayans & Mario Hosch en Colmado. 19 h Tukdam Project en Taj Mahal. 19 h Sean Moonshine & David Keiper en Catefería Magic. 19 h Yeshe Ryser & Friends en Capricho. 20 h Discover en Tape Arte. 20 h Maya Alexander Trio en El Rincón de Pepe. 20 h Imane Jade’s Trio en Jambo. 20 h Soul Doctor en Industrial. 20 h The Peluts en Mesón El Algarrobo. 21 h Acoustic Grooves en Galicatessen. 21 h Guajiro Blues en El Naranjo. 21 h Heritage en Bar Titanic. 22 h Sean Moonshine & David Keiper en Bar Restaurante Juanito. 23 h Island Thrills en Mug Cocktail Bar. 23 h Discover en +Ke2. 20.30 h Espectáculo de Danza Gipsy y Danza Duende ‘Panta Rei (todo fluye)’ con la colaboración de otras bailarinas de la isla. Entradas: online 5€ + gastos de gestión (www.santaeulariadesriu.com), taquilla 7€. Teatro España.