Costa defiende que Salud no pida el catalán en especialidades deficitarias

La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Pilar Costa, defendió ayer, en pasillos del Parlament, que la excepción del catalán (requisito para la función pública en Balears) en la sanidad «se limite a las especialidades deficitarias», como recoge una normativa de 2016. Así se expresó Costa tras la polémica en el seno del Pacte de Govern por esta excepción del requisito del catalán. «Los socialistas respetamos la posición de cualquiera de los socios del Pacte de Govern, como no puede ser de otra manera», manifestó la portavoz parlamentaria del PSIB, que puntualizó: «La postura de los socialistas es defender el proceso de estabilización finalizado este lunes e iniciado meses atrás, con la aplicación de la normativa vigente, que permite que, en caso de que haya especialidades o plazas deficitarias desde el punto de vista sanitario, se exceptúe esta exigencia del requisito lingüístico». «Nos encantaría que no hubiera especialidades deficitarias pero este es un tema que siempre ha existido y que, en los últimos años, debido a la pandemia, se ha visto agravado», continuó Costa, haciendo hincapié en que «el déficit no es por el hecho de que el catalán sea un requisito para la función pública en Balears, sino que es algo generalizado, que también ocurre en otras comunidades autónomas y países de Europa».

Relacionadas El PSOE se planta ante el ultimátum de Més y mantiene la exoneración del catalán a médicos y enfermeras